В Кретингском районе обнаружено тело мужчины, а рядом электросамокат

Недалеко от Кретинги на велодорожке было обнаружено тело мужчины, а рядом – электрический самокат. Причину смерти мужчины выясняют эксперты.

Представитель ГКП Клайпедского округа Аста Кажукаускене информировала, что сообщение о несчастье было получено в среду, 17 августа, около 5 ч. утра. Прохожий сообщил, что в Кретингском районе, в деревне Рубуляй, прохожий заметил лежащего на велодорожке мужчину. Рядом лежал электросамокат.

Врачи установили, что 47-летний мужчина мертв. На теле мужчины внешних следов насилия не было.

Причину смерти мужчины выясняют эксперты.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!