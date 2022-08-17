Представитель ГКП Клайпедского округа Аста Кажукаускене информировала, что сообщение о несчастье было получено в среду, 17 августа, около 5 ч. утра. Прохожий сообщил, что в Кретингском районе, в деревне Рубуляй, прохожий заметил лежащего на велодорожке мужчину. Рядом лежал электросамокат.
Врачи установили, что 47-летний мужчина мертв. На теле мужчины внешних следов насилия не было.
Причину смерти мужчины выясняют эксперты.
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