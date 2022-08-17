Из-за нехватки электроэнергии в странах Балтии включены ТЭЦ в Паневежисе и Электренай

Из-за нехватки электроэнергии на электробирже стран Балтии во вторник оператор системы передачи электроэнергии Litgrid в среду активировал дополнительные резервы – электроэнергию стали вырабатывать Паневежская ТЭЦ и ТЭЦ Lietuvos elektrine в Электренай.

"Litgrid активировала Паневежскую ТЭЦ ​​из холодного состояния, также была активирована дополнительная резервная мощность в блоке комбинированного цикла Lietuvos elektrine, работа которого планировалась на рынке. Этот шаг обеспечил предложение электроэнергии в странах Балтии", — сказал в комментарии для BNS директор Департамента системного управления компании Донатас Мателёнис.

По словам министра энергетики Дайнюса Крейвиса, вторник был "самым страшным днем ​​в истории электроэнергетики", когда цена на электроэнергию достигла 823 евро за мегаватт-час, а кроме того, на бирже был дефицит электроэнергии, поскольку, по его словам, согласно алгоритму биржи, предложения с более низкой ценой отклоняются, если их размер не соответствует потребности – по этому принципу было отклонено предложение Ignitis поставить большой объем электроэнергии от ТЭЦ Lietuvos elektrine примерно по 500 евро за мегаватт-час.

Кроме того, по словам Крейвиса, из-за жары пропускная способность соединения между Латвией и Эстонией ограничена, поэтому в Латвию и Литву поступает меньше электроэнергии из Финляндии, кроме того, соединение NordBalt со Швецией также ограничено из-за жары, а в некоторые часы - и соединение LitPol Link с Польшей.

В среду с 18 до 19 часов электричество во всех странах Балтии будет стоить 4 тысячи евро за мегаватт-час или 4 евро за киловатт-час.

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