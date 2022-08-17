Вице-министр рассказала, сколько еще будут держаться высокие цены на электричество в Литве завершение либерализации рынка отложат до выборов

Высокие цены на электричество в Литве могут держаться до 2024 года, сказала вице-министр энергетики Инга Жилене. До этого срока, по ее словам планируется отложить завершение либерализации рынка электроэнергии (третий ее этап). По словам вице-министра, расторжение Perlas Energija договоров о фиксированной цене с 180 000 клиентами дискредитировало весь процесс либерализации.

В среду вице-министр Жилене участвовала в заседании оппозиционной фракции "крестьян". Она сказала, что министерство отрицательно оценивает решение Perlo Energijа об одностороннем изменении договоров с клиентами.

"Был нанесен огромный ущерб потребителям. Огромный ущерб нанесен и государству, поскольку был дискредитирован весь процесс либерализации", – сказала она.

По ее словам, не было никаких сигналов, что такое может произойти.

"Встречи с всеми участниками рынка проходили ежемесячно, к сожалению, мы не получали информацию о проблемах этой компании. Мы считаем, что такое поведение нечестное как в отношении потребителей, так и в отношении госучреждений, ведь до последнего дня компания подписывала договоры о фиксированной цене", – сказала Жилене.

Председатель Государственной службы регулирования энергетики (ГСРЭ) Ренатас Поцюс подчеркнул, что совет не контролирует деятельность независимых поставщиков. Процесс их прихода на рынок, по словам Поцюса, упрощенный. Цель такого порядка - создание минимума барьеров для прихода независимых поставщиков.

Жилене заверила, что сейчас примут необходимые законы, чтобы пресечь возможные случаи самоуправства независимых поставщиков - ужесточат контроль компаний, предоставляющих такие услуги, будут оценивать их финансовые показатели при выдаче лицензий.

Создадут механизм защиты бытовых потребителей - если их поставщик не сможет выполнять свои обязательства, то люди 6 месяцев смогут пользоваться услугой общественных поставок, а не гарантийными услугами, которые на 1/4 дороже рыночной цены.

По словам Жилене, планируется отложить осуществление третьего этапа либерализации до 2024 года. Это год парламентских выборов.

Она заметила, что клиенты третьего этапа, у которых был договор с Perlo Energijа, уже сейчас могут вернуться к общественному поставщику.

Жилене подчеркнула, что в Литве производят не больше 30% всей электроэнергии, а в отдельные дни и часы производят еще меньше этого количества.

"Мы зависим от соединений, от соседей, у нас нет атомной электростанции", – заметила вице-министр, сказав, что Литва концентрируется на создание мощностей возобновляющейся энергетики.

Жилене сказала, что цены сейчас высокие как в Европе, так и в Литве, самые высокие в истории, и это связано с войной в Украине. Особенно высокие цены наблюдаются как раз в эти дни.

Вице-министр отметила, что в Литве не обеспечена базовая генерация электроэнергии, поэтому страна зависима от цен на бирже.

Напомним, что в среду с 18 до 19 ч. стоимость электричества на рынке для Литвы составит 4 евро за 1 кВт/ч без НДС и стоимости распределения.

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