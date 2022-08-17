Министр объяснил рекордную цену на электробирже: парадокс начал повторяться ежемесячно

Рекордная цена на электроэнергию на бирже Nord Pool в зоне Литвы достигнута потому, что оператор биржи отклонил предложение электроэнергии, произведенной на резервном энергоблоке в Электренай, сообщил министр энергетики Дайнюс Крейвис.

На заседании фракции Партии труда в среду в Сейме Д. Крейвис назвал минувший вторник "самым страшным днем в истории энергетики Литвы", поскольку средняя цена на электроэнергию на бирже Nord Pool достигла в среду 823 евро за мега ватт-час.

"Цена могла быть немного ниже, но наш генератор в Электренай очень большой мощности. Когда генератор большой мощности включился, биржа вчера отклонила его предложение", – сказал в среду Д. Крейвис журналистам.

По словам министра, литовская генерация была отклонена Nord Pool из-за используемого на бирже алгоритма "парадокса".

"Когда поступает большое количество по более низкой в то время цены на рынке, это количество сбивает цену настолько, что его предложение становится дороже рыночного", – пояснил министр.

По его словам, такая "парадоксальная ситуация" в обычных условиях повторяется примерно раз в год, но при таких высоких ценах на электроэнергию, как сейчас, в Литве, ситуация стала повторяться ежемесячно.

"Суть в том, что огромное количество электроэнергии, если потребность в ней ниже, не принимается. Тогда принимается другое (предложение другого поставщика – ЭЛЬТА), цена которого выше, который может произвести меньше", – сказал Д. Крейвис.

По словам министра, Государственную службу по регулированию энергетики (ГСРЭ) попросили расследовать ситуацию в сотрудничестве с Европейским агентством сотрудничества регуляторов энергетики (ACER) - регулятором Nord Pool.

Этот вопрос с ACER поднимался раньше, но он отказался менять алгоритм, сказал министр, выразив надежду, что алгоритм биржи можно изменить, чтобы он был более благоприятен для Балтийских стран.

"Это регулирование европейского уровня, алгоритм. Его рассчитывает и устанавливает ACER – союз всех регуляторов Европы. Сам алгоритм изменить невозможно, но, может, закодировать в алгоритме некоторые инструменты, чтобы существующий парадокс, не меняя сути алгоритма, мог действовать как-то иначе", – сказал Д. Крейвис.

"Когда парадокс повторяется каждые один-два месяца - это уже не парадокс", – подчеркнул глава Минэнерго.

Резервный блок по производству электроэнергии в Литве участвует в рынке и постоянно предлагает электроэнергию, однако не всегда ее принимают из-за слишком высокой цены или большого количества предлагаемой электроэнергии, пояснил министр.

Он также отметил, что высокие цены на электроэнергию в Литве определили ограниченные из-за жары поставки электроэнергии по соединению с Латвией и Эстонией, из-за чего поступило и меньше электроэнергии из Финляндии. При высоких температурах ограничено соединение NordBalt со Швецией, в некоторые часы не поступает и электроэнергия через соединение с Польшей.

Во вторник Д. Крейвис обратился к ГСРЭ с просьбой расследовать, не отклоняются ли на региональной бирже торговли электроэнергий предложения цены литовских производителей электроэнергии, которая значительно ниже цены, окончательно сформировавшейся на бирже электроэнергии, сообщает Министерство энергетики.

Министр просит также регулятора оценить, не является ли сам алгоритм, на основании которого подсчитывается цена на электроэнергию на бирже, еще одной причиной высоких цен на электроэнергию.

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