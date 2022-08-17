В прибывшем из Беларуси грузовом поезде - более 26 тысяч пачек контрабандных сигарет

Литовские пограничники обнаружили во въехавшем из Беларуси грузовом поезде более 26 тыс. пачек контрабандных сигарет. Незаконный груз стоимостью почти 100 тыс. евро был спрятан под строительными материалами.

В воскресенье литовские пограничники проверяли состав, прибывший из Беларуси на заставу Трибоню. На поезде транзитом из Беларуси в Калининградскую область доставлялись стройматериалы.

Во время проверки пограничники особенно внимательно осмотрели вагон для перевозки сыпучих грузов и обнаружили спрятанные под каменным щебнем 53 картонных коробки, в которых находились 26 500 пачек сигарет Fest, помеченных белорусскими бандеролями.

Стоимость такого груза в Литве, после вычета всех налогов, - свыше 95 тыс. евро.

Начато досудебное расследование. Сигареты выгружены и временно хранятся на заставе Трибоню. Состав продолжил движение по установленному маршруту.

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