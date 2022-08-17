Сеть сообщает, что все холодильники и другое важное оборудование будет работать.
В сообщении сказано, что компания Norfos mažmena хочет обратить внимание властей на цены, которые больно бьют по бизнесу.
В среду с 17.00 до 18.00 ч. на бирже Nord Pool кВт/ч электричества будет стоить 4 евро (без НДС и расходов на передачу).
Это исторически самые высокие цены. По литовскому времени рекордно высокой цена будет с 18 ч.
Norfos mažmena этот суперчас обойдется в 36 000 евро без НДС,
"Этой акцией мы хотим обратить внимание властей на невиданные цены на рынке и просим принять меры для нормализации положения.
Norfos mažmena присоединяется к обоснованному недовольству жителей в связи с ценами на электричество", – сказал председатель правления Norfos mažmenа Дайнюс Дундулис.
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