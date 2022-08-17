Прокуратура сообщает, что она, "возможно, предъявляла необоснованные и незаконные требования к руководителю и работникам (...) подконтрольной министерству Национальной лаборатории по охране общественного здоровья".
"Было предписано выполнять незаконные действия без соблюдения требований правовых актов, так необоснованно Л. Я. наделила привилегиями компанию Profarma, из-за чего государство и Минздрав понесли крупный материальный и нематериальный ущерб", - сообщается в пресс-релизе.
Вице-министр ушла в отставку в августе 2020 года, когда ей были предъявлены подозрения.
Расследование началось из-за приобретенных лабораторией у компании Profarma 500 тыс. серологических экспресс-тестов, за которые компания получила более 6 млн евро.
Апелляционный суд в этом году подтвердил, что государство за тесты переплатило, поэтому предписал двум компаниям - среди них и Profarma - вернуть государству более 4 млн евро.
Когда вице-министр покидала свой пост, министр А. Верига утверждал, что во время пандемии коронавируса система здравоохранения столкнулась с большим количеством вызовов, нужно было быстро принимать нетрадиционные решения.
Генпрокуратура подчеркивает, что серологические тесты используются не для диагностики, а для определения, переболел ли человек коронавирусом.
Дело передано в Вильнюсский городской суд.
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