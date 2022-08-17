В суд передано дело о закупке экспресс-тестов: обвинения предъявлены бывшей вице-министру Минздрава Литвы

Генеральная прокуратура в среду сообщила, что передает в суд уголовное дело о закупке экспресс-тестов от COVID-19, в котором бывшая вице-министр здравоохранения Лина Ярушявичене обвиняется в злоупотреблении служебным положением.

Прокуратура сообщает, что она, "возможно, предъявляла необоснованные и незаконные требования к руководителю и работникам (...) подконтрольной министерству Национальной лаборатории по охране общественного здоровья".

"Было предписано выполнять незаконные действия без соблюдения требований правовых актов, так необоснованно Л. Я. наделила привилегиями компанию Profarma, из-за чего государство и Минздрав понесли крупный материальный и нематериальный ущерб", - сообщается в пресс-релизе.

Вице-министр ушла в отставку в августе 2020 года, когда ей были предъявлены подозрения.

Расследование началось из-за приобретенных лабораторией у компании Profarma 500 тыс. серологических экспресс-тестов, за которые компания получила более 6 млн евро.

Апелляционный суд в этом году подтвердил, что государство за тесты переплатило, поэтому предписал двум компаниям - среди них и Profarma - вернуть государству более 4 млн евро.

Когда вице-министр покидала свой пост, министр А. Верига утверждал, что во время пандемии коронавируса система здравоохранения столкнулась с большим количеством вызовов, нужно было быстро принимать нетрадиционные решения.

Генпрокуратура подчеркивает, что серологические тесты используются не для диагностики, а для определения, переболел ли человек коронавирусом.

Дело передано в Вильнюсский городской суд.

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