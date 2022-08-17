За сутки литовские пограничники не пропустили в страну 53 нелегальных мигранта из Беларуси

Литовские пограничники на границе с Беларусью за минувшие сутки развернули 53 нелегальных мигранта, сообщила в среду Служба охраны госграницы Литвы (СОГГЛ).

На границе Латвии во вторник зафиксировано 13 попыток нелегально пересечь границу, а польские пограничники в понедельник развернули 13 мигрантов.

С 3 августа прошлого года, когда СОГГЛ получила право разворачивать нелегальных мигрантов, в Литву из Беларуси их не пропустили в общей сложности более 12 тыс. Некоторые иностранцы пытались попасть в страну не один раз.

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В прошлом году самое большое число развернутых на границе иностранцев за день составило 342, в этом году — 109.

В прошлом году из Беларуси в Литву нелегально прибыло почти 4,2 тыс. мигрантов.

Литва называет начавшийся год назад наплыв мигрантов из Беларуси гибридной атакой минского режима.

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