На границе Латвии во вторник зафиксировано 13 попыток нелегально пересечь границу, а польские пограничники в понедельник развернули 13 мигрантов.
С 3 августа прошлого года, когда СОГГЛ получила право разворачивать нелегальных мигрантов, в Литву из Беларуси их не пропустили в общей сложности более 12 тыс. Некоторые иностранцы пытались попасть в страну не один раз.
В прошлом году самое большое число развернутых на границе иностранцев за день составило 342, в этом году — 109.
В прошлом году из Беларуси в Литву нелегально прибыло почти 4,2 тыс. мигрантов.
Литва называет начавшийся год назад наплыв мигрантов из Беларуси гибридной атакой минского режима.
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