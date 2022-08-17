Очередной скачок коронавируса в Литве: 2832 новых случая и 3 смерти

За минувшие сутки в Литве выявлено 2832 новых случая заражения COVID-19, три человека скончались, показывают обнародованные в среду данные Департамента статистики.

Впервые заразились 2252 человека, повторно - 555, в третий раз - 24, в четвертый - один человек.

По последним данным, в больницах проходят лечение 166 пациентов, из них 14 - в реанимации.

За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. человек вырос и составил 583 случая. Доля положительных тестов за последние семь дней составила 53,4%.

В начале февраля за сутки устанавливалось более 14 тыс. случаев заражения. Хотя бы один раз коронавирусом в стране заразилось более 1,2 млн человек.

В Литве как минимум одной дозой вакцины от коронавируса привиты 69,9% жителей.

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