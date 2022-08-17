Чудеса на рынке недвижимости Литвы: за туалет предлагают 2 млн. евро

Лихорадка, связанная с недвижимостью на литовском взморье спадает, но некоторые территории по-прежнему остаются привлекательными. Здания, земля на Куршской косе – особенно дороги, поэтому как только на торги Имущественного банка выставляют что-то интересное, сразу разгораются страсти. Нередко за имущество в очень плохом состоянии предлагают баснословные деньги, а потом сами участники отказываются их платить, и объявляется новый аукцион, сообщает LNK.

За столетнюю виллу в Смильтине просят больше миллиона евро. Вилла реконструирована, с немаленьким участком земли.

Примерно столько же на аукционе предложили за другое здание, находящееся рядом – оно не используется 20 лет, крыша дырявая, площадь 42 кв. м.

"Там ничего нет, ни канализации, ни водопровода. Это игра двух конкурентов, поскольку залог всего несколько тысяч евро", – сказал LNK местный житель Валентин Гвоздев.

Раньше здесь была баня, в которую воду возили бочками.

Стартовая цена этой бани на аукционе была 26 000 евро, но один участник предложил больше миллиона.

Специалисты не сомневаются, что такая цена предложена, чтобы провались аукцион. "Человек сказал, что он ошибся, отказался покупать объект. Придется объявлять новый аукцион, ждать 2-3 месяца", – сказал представитель Имущественного банка Каролис Вайткявичюс.

На повторном аукционе предложили 153 000 евро.

На Куршской косе провели и еще один аукцион. За туалет площадью 30 кв. м в Ниде предложили 2 млн. евро, но потом покупатель сказал, что ошибся.

В прошлом году Имущественный банк фиксировал 7 таких провалившихся аукционов, в этом – 3.

Будут приняты меры для пресечения таких ошибок.

Центр реестра усовершенствовал систему, отныне участники не смогут за раз увеличить цену больше чем в 10 раз. Будет и изменен порядок, чтобы не возвращать плату за регистрацию участникам аукционов, если он провалится.

"Такая система ограничит возможности "ошибаться". Конечно, и другие меры должны побудить людей задуматься, прежде чем делать подобное. Человек, который предложит высокую цену и не купит объект, лишится и платы за регистрацию, а также залога (он составляет около 10% от стартовой цены", – сказал Вайткявичюс.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!