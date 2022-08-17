На бирже электроэнергии установлен новый рекорд, литовский бизнес требует провести расследование

В среду на рынке электроэнергии был установлен новый рекорд - 4000 евро за МВт, или 4 евро за кВт/ч. Это новый рекорд – почти в два раза больше, чем в середине июля. Представители литовского бизнеса, с которыми говорил журналист Delfi, и эксперты называют ситуацию неадекватной, некоторые даже призывают поднимать этот вопрос в масштабе Евросоюза.

Во вторник цена на бирже Nord Pool в зонах для Латвии и Литвы колебалась между 460-1500 евро, а в 18-19 ч. подскочила до 4000 евро (эта цена, которая будет действовать в среду). Такой пик наблюдался и в Эстонии. Затем цена заметно снизилась. Но такие скачки увеличили цену в Литве до 824 евро за МВт (сутками ранее цена была – 488 евро).

Источник Delfi сообщает, что не работают латвийские теплоэлектростанции, а эстоонцы и финны перекрыли пропуск, сохраняя у себя более низкие цены, между тем в Литве производится недостаточно электроэнергии.

Представитель Ignitis Лаура Беганскене сказала, что такая цена - результат ограничения со стороны Швеции, Финляндии, Эстонии и Польши. причина ограничения пропускной способности - высокая температура.

Представитель Elektrum Lietuva Мартинас Гига сказал, что это еще не последний "рекорд".

"Мы и сами не ожидали такого роста. Никак иначе это невозможно объяснить, как только комплексом причин, о которых не раз шла речь. Это снижение предложений в регионе, жаркая и сухая погода, недостаток воды в резервуарах, дорогой газ, рост цен на экологические разрешения, война, начатая Россией и связанные с ней последствия, недостаток "зеленых" мощностей", – перечислил он причины.

Ректор Университета управления и экономики ISM Далюс Мисюнас сказал, что предложений в регионе мало, но без электричества потребители не должны остаться – включат резервные мощности.

Он считает, что Litgri уже заказала их в Электренай. Мисюнас заметил, что низкое производство в Латвии, Эстонии, производится мало ветряной энергии, солнечной, а потребление высокое, поскольку из-за жары включают кондиционеры.

Президент Литовской конфедерации бизнеса Андрюс Романовскис сказал, что ситуация шокирует, а такие цены включат в стоимость продукции.

"В этом мы рекордсмены в Европе. Очевидно, что все эти рыночные, биржевые механизмы, соединения и т.д., которые строили, чтобы сделать электричество дешевле, – не работают(...). По бирже живет весь бизнес, и, вероятно, общественные услуги. По тому, какие устанавливаются цены, ситуация близка чрезвычайной, такую проблему надо решать в европейском масштабе", – убежден он.

Романовскис считает, что определенные рыночные механизмы или искажены, или неверны.

"Электричество - жизненно необходимый продукт. Больницы подключены к электричеству. Мы без электричества не можем жить. Это европейские вещи, регулируемые, тут должен вступить Евросоюз и как-то остановить, ведь у Литвы как страны нет рычагов управления этим. Мы просто платим дороже и не дай Бог еще придется снижать потребление", - сказал президент ЛКБ.

Он напомнил, что сейчас много говорят о бытовых потребителях, но надо помнить и о бизнесе, который давно покупает электричество по биржевым ценам.

Минэнерго во вторник вечером сообщило, что министр Дайнюс Крейвис обратился в Государственную службу регулирования энергетики с просьбой расследовать ситуацию на бирже.

Delfi напоминает, что энергоресурсы подорожали во всей Европе, но большой вопрос вызывают оптовые цены для Литвы, которые выше, чем в большинстве других стран.

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