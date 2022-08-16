"Министерство сообщения попросило коммерческие банки оценить обстоятельства и в исключительных случаях создать возможности осуществлять расчеты, связанные с калининградским транзитом", – говорится в ответе, присланном ЭЛЬТА Отделом коммуникации Министерства транспорта.

Подчеркивается также, что действующие в Литве банки, Ассоциация банков Литвы и ответственные учреждения постоянно консультируются о конкретных случаях и связанных с ними обстоятельствах, но при этом еще раз повторяют, что окончательное решение об осуществлении платежей зависит от учреждений власти.

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"Само собой разумеется, что вопрос расчета должны решать прежде всего клиенты железной дороги", – подчеркивает Министерство транспорта.

Юридическое подтверждение учреждений для коммерческих банков необязательно

ЭЛЬТА на прошлой неделе сообщала, что коммерческие банки перед принятием решения об осуществлении платежей за транзит российских товаров, следующих транзитом в Калининград, прежде всего хотят получить подтверждение соответствующих учреждений страны, что такие транзакции будут считаться удовлетворением потребностей государства. Но требование такого подтверждения учреждений не предусмотрено законами, а больше связано с желанием бизнеса убедиться, что в случае их решения осуществлять особо рискованные платежи государство взяло бы на себя часть ответственности, подтвердила Ассоциация банков Литвы (АБЛ).

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