На улицы Вильнюса выехали новые автобусы, появились новые маршруты

16 августа на улицы Вильнюса выехали первые электроавтобусы "малого класса", которые будут обслуживать районы, отдаленные от центра столицы. Эти маршруты помогут пассажирам удобнее планировать свои поездки и расширят доступность услуг общественного транспортa, пишет madeinvilnius.lt.

Прошлой осенью появилась информация о подписанном договоре с перевозчиком Kautra, который будет обслуживать девять новых маршрутов. Первые шесть маршрутов стартуют 16 августа, оставшиеся три – в третьем-четвертом квартале 2023 г., говорится в сообщении предприятия самоуправления "Услуги сообщения".

"Этих маршрутов ждали не только в наиболее отдаленных жилых районах, горожане, проживающие в садовых товариществах, но и Вильнюс, так как они продолжают обновление столичного парка общественного транспорта экологическими транспортными средствами. Местности маршрутов подобраны с учетом численности населения территорий, планов развития города, а также расширения более слаженного и удобного движения по городу", – сказал вице-мэр Вильнюса Томас Гульбинас.

В сообщении говорится, что с 16 августа по маршрутам будут курсировать 15 электроавтобусов "малого класса", которые для перевозчика Kautra специально изготовил литовский производитель Altas Auto.

"Мы продолжаем расширение общественного транспорта в Вильнюсе – с внедрением всех 9 новых маршрутов общий показатель доступности услуг общественного транспорта в Вильнюсе достигнут 92%. В настоящее время услуги по перевозке пассажиров в Вильнюсе оказывают три предприятия, Kautra – новейший член системы", – сказала руководитель отдела организации общественного транспорта Лорета Лявулите-Сташкявичене.

После появления на улицах Вильнюса 22 электроавтобусов парк электрических средств общественного транспорта достигнет 34%.

"Первые электроавтобусы "малого класса" уже успешно перевозят жителей Друскининкай, поэтому с нетерпением ждем и первых поездок в столице. Надеемся, что опыт работы не с одним самоуправлением утвердит на рынке высокий стандарт услуг перевозки пассажиров", – сказал генеральный директор Kautra Линас Скаржджюкас.

С 16 августа вильнюсцы смогут отправиться по следующим маршрутам:

• 117 Пилайте- Кряучюнай –Платинишкес;

• 118 Пилайте – ул. Варнес - Пашилайчяй;

• 119 Северный городок - Антакальнис – Рокантишкес - Эглишкес;

• 120 Висоряй – Сантаришкес –ул. Жалюю эжяру – Крижекай;

• 121 Сантаришкес – Мажейи Гульбинай - ул. Диджюю Гульбину;

• 122 Науининкай – Кальненай – Гуряй – Павильнис – Новая Вильня.

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