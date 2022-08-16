В истории об убийстве 15-летней попытаются выяснить существенную деталь

Понимают ли убившие 15-летнюю жительницу Шяуляй молодые люди, что они сделали, и могут ли отвечать за свои поступки? На этот вопрос должны ответить эксперты.

Напомним, что тело убитой завернутое в ковер было найдено около контейнера в начале июля. Вскоре задержали 4 подозреваемых, младшей из них было всего 14 лет. Все подозреваемые были задержаны и находятся под арестом. Подробную информацию по этому делу не представляют, поэтому неясно, признают ли подозреваемые свою вину.

"Часть информации о том, в каком состоянии были подозреваемые на момент совершения преступления, уже есть, но до завершения расследования мы не можем делиться ими", – указала представитель прокуратуры Раса Гелжините.

На данный момент решено назначить всем 4-ым подозреваемым амбулаторную психиатрическую экспертизу. Об этом первым сообщил портал lrt.lt, а Delfi эту информацию подтвердила прокуратура.

"В ходе экспертизы выяснят, нет ли условий, ограничивающих или упраздняющих ответственность. В ходе расследования важно выяснить, подсудны ли подозреваемые, может они не подсудны или частично не могут отвечать за свои действия, не произошло ли психическое расстройство после совершения преступления, и поэтому они не могут осознать содеянное и управлять своими действиями", – сказано в комментарии представителя прокуратуры, полученном Delfi.

Delfi напоминает, что дело девушки, завернутое в ковер нашли 4 июля, вечером. Сообщили об этом подростки, которых позже задержали как подозреваемых. На следующий день суд разрешил задержать всех 4 подозреваемых, в числе которых была и 14-летняя девушка. Молодых людей 1999 и 2004 г.р. задержали на максимальный срок - 3 месяца. подозреваемого 2001 г.р. задержали на два месяца, на два месяца задержана и подозреваемая 2007 г.р.

Люди, которые были знакомы с жертвой и подозреваемыми, считают, что именно 14-летняя девушка могла быть одним из основных инициаторов убийства.

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