Министр энергетики сожалеет об АЭС: сейчас цена на электричество была бы намного меньше

ELTA ru.DELFI.lt

Министр энергетики Дайнюс Крейвис сожалеет, что Литва так и не построила атомную электростанцию. По его словам, если бы в Висагинасе появилась новая АЭС, то литовцы сейчас платили бы за электричество намного меньше.