Пользователи не верят, что такое возможно: Эвелина показала, что привезла из леса в выходные дни

Юстина Асакавичюте ru.DELFI.lt

Evelinos Janeliūnaitės nuotr.

Пока большая часть жителей Литвы думала, как спастись от жары, Эвелина не сидела без работы и сейчас радуется добыче: 269 боровиков за два часа. "Мы ходим туда, куда обычно люди не ходят. Здорово собирать грибы на жаре +32 градуса. В лесу нет ветра, много насекомых, но желание собирать боровики сильнее этих неприятностей", – сказала девушка.