Министр энергетики: третий этап либерализации рынка электроэнергии будет отложен минимум на год

Министр энергетики Дайнюс Крейвис утверждает, что последний этап либерализации рынка электроэнергии будет отложен как минимум на год.

"Конкретный срок мы назовем позже, когда принесем закон в парламент, однако период (отсрочки либерализации – BNS) будет больше, чем один год", - после встречи с президентом во вторник заявил Д. Крейвис.

"Следует подождать, пока появится больше станций возобновляемой энергетики, производители которой, как ожидается, начнут кооперироваться и будут поставлять электроэнергию людям напрямую. Может понадобиться пара лет, чтобы ситуация на рынке существенно изменилась", - добавил министр.

Советник президента по экономике и социальной политике Вайдас Аугустинавичюс отметил, что на встрече обсуждалось создание эффективного рынка электроэнергии - новые поставщики электроэнергии, особенно производители возобновляемой энергии, смогут кооперироваться и конкурировать с крупными игроками рынка.

Ранее во вторник Д. Крейвис заявил, что третий этап планируется отложить на значительный срок - более, чем на полгода.

Еще 8 августа министр отмечал, что не видит причин для откладывания третьего этапа либерализации рынка электроэнергии, а уже на следующий день признал, что придется отложить, если затянется разработка нового порядка, как помочь людям старшего возраста выбрать независимого поставщика.

Офис президента до вторника полагал, что откладывать третий этап не стоит.

Парламентская оппозиция предлагает отложить третий этап.

Потребители третьего этапа - почти 400 тыс. домохозяйств, преимущественно люди старшего возраста - согласно действующему порядку должны выбрать независимого поставщика до 18 декабря, завершить либерализацию планировалось до января 2023 года.

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