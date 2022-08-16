Ездившим в Москву соратникам Палецкиса депутаты придумали серьезное наказание

Ездившим в Москву за российским солнцем соратникам Альгирдаса Палецкиса депутаты придумали серьезное наказание. За нелояльность Литве их хотят лишить гражданства, а самих людей депортировать из страны. Нынешний закон этого сделать не позволяет. Однако часть депутатов инициирует необходимые поправки, сообщает канал LNK.

Соратиники осужденного за действия против Литвы Палецкиса ездили в Москву в конце июля. В эфире российской пропагандной передачи они говорили: "Россия - та страна, которая всегда была дружественной к Литве". Так сказала Эрика Швенченене, и прибавила: "Если посмотреть, то за 30 лет независимости в отношении Литвы не было никакой агрессии".

О самой Литве Швенченене ничего хорошего сказать не могла. Она повторяла традиционную пропаганду – якобы литовские власти работают на поводу у США, не слышат голос своего народа и со всеми ругаются.

"Самая агрессивная страна сейчас - это Литва. Она нападает на всех вокруг", – сказала она.

Erika Švenčionienė Maskvoje

Часть депутатов считает, что такие действия и слова не могут оставаться безнаказанными.

Вице-спикер парламента Литвы Юргис Разма сказал, что, возможно, настало время лишать нелояльных жителей гражданства.

"Ситуация парадоксальная. Есть гражданин Литвы, который присягнул в верности своей стране и действует против нее.Должны ли мы мириться с такой парадоксальной ситуацией, может ли такой человек оставаться гражданином Литвы?" – сказал консерватор Разма.

По нынешним законам лишить человека единственного гражданства практически невозможно. 9 лет назад Литва ратифицировала соответствующую конвенцию ООН. В рамках этой конвенции человек не может остаться без гражданства, хотя литовские законы предполагают несколько исключений.

"Если гражданство было получено на основе фальсифицированных данных. Мо это не тот случай, люди получили гражданство по месту рождения. Или если человек служит в службах другой страны без ведения Литвы, это тоже не подходит", – сказал либерал Эугениюс Гентвилас.

Разма и Гентвилас призывают пополнить закон и ввести другие исключения, которые позволят лишить человека единственного гражданства - за клевету на Литву.

"Например, если суд докажет, что конкретный человек сознательно действует против Литвы, пользуясь статуспом гражданина нашей страны. За такие действия его лишат гражданства", – предложил Гентвилас.

МВД проводит консультации с экспертами по конституционному праву, выясняет, можно ли так расширить случаи лишения гражданства (когда у человека их несколько или одно), чтобы это не нарушало ни Конституцию, ни международные законы.

"Я думаю, мы должны вести себя достаточно осторожно, оценивая все вышеупомянутые факторы и перейти к определенным предложениям", – сказал LNK вице-министр внутренних дел Арнольдас Абрамавичюс.

По словам политолога Лаураса Белиниса, лишение гражданства - опасное действие, это может стать орудием манипуляций среди самих политиков.

"Можно наделать себе проблем, поскольку если изменится власть, кто-то из политиков обидится, тогда смогут использовать этот инструмент", – предупредил Белинис.

Разма согласился с тем, что нужны сложные юридические механизмы, чтобы исключить возможность политических манипуляций.

Белинис также сказал, что встает вопрос и свободы слова.

"Это наши граждане. Они от нас пришли, мы их такими вырастили. Они не с неба упали. Поэтому утверждение, что они нам не подходят, надо их выгнать, сделать негражданами - это определенное сомнение и в самих себе", – сказла он.

Политолог призывает идти юридическим путем – Генпрокуратура Литвы уже начала расследование по факту поездки соратников Палецкиса в Москву и их действий против Литвы. Их могут привлечь к уголовной ответственности. Однако в самом начале следствия выяснилось, что Форум Палецкиса получил статус получающей помощь организации.

"Этот статус означает, что организация выполняет важную для общества работу. (…) Можно ли представить себе больший абсурд?", – сказал LNK декан Юридического факультета Университета им. Витаутаса Великого Дайнюс Жалимас.

По словам главы Департамента госбезопасности, ситуация неважная.

"Плохо, по моему мнению, все выглядит. Я не знаю, как ведомства это объясняют, я думаю, в общественном пространстве достаточно информации об их деятельности. Тем более – официальные расследования обо многом говорят", – сказал Яунишкис.

Центр реестра утверждает, что одновременно можно быть в поле зрения прокуроров и получать помощь.

"По нынешним законам не было оснований не предоставлять организации такой статус, тем более, что положительный отзыв был получен из Государственной налоговой инспекции", – сказано в сообщении ЦР.

Жалимас рекомендует Минюсту и другим ответственным ведомствам, подумать о должной регламентации деятельности Центра реестра.

Центр реестра не намерен упразднять статус получателя помощи, если прокуроры не докажут факт незаконного создания ассоциации Палецкиса или факт совершения преступной деятельности.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!