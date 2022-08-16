Эфир Delfi с русской писательницей Людмилой Петрушевской

Гостья эфира Delfi – Людмила Петрушевская, русский прозаик и поэтесса, драматург, сценарист, переводчица, исполнительница разных музыкальных направлений. Сейчас она гостит в Вильнюсе, где 21 августа на сцене Русского драматического театра Литвы состоится спектакль "Кабаре Петрушевской" — с легендарным автором в главной роли.

"Кабаре Людмилы Петрушевской" собирает родственные души, израненные войной в Украине, по всему миру. Как сказала в интервью "Медузе", соорганизатору турне, сама Людмила Стефановна: "Я знаю, что страшная сказка лечит — еще с детдома, где я их сочиняла в спальне подружкам".

C вильнюсским зрителем Петрушевскую связывает одно немаловажное обстоятельство: 13 января 1991 года, когда русские танки в Вильнюсе пытались подавить сопротивление литовцев советскому режиму, Петрушевская пишет письмо: "Дорогие литовские братья и сестры! Простите нас. Фашисты из коммунистической партии во главе с их президентом потому так цепляются за вашу землю, что скоро их погонят отовсюду".

За это письмо она попадает под суд, за ней по пятам ходят следователи, ей приходится срочно бежать из СССР с детьми, так как ей грозит до 5 лет тюрьмы "за оскорбление президента". Но преследование прекращается, поскольку в августе 1991 года "оскорбленного" президента самого сбрасывают со счетов истории, как и его империю. Петрушевская уверена, что история имеет обыкновение повторяться.

Начало эфира в 13.00

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