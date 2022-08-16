В лесу растут грибы удивительного цвета, просто невозможно оторвать взгляд

В литовских лесах растет множество видов грибов, которые удивляют своей формой и цветом. Этот красавец, фотографию которого в редакцию прислал Сваюнас из Паневежского района, встречается в литовских лесах достаточно редко.

Этот ярко-фиолетовый гриб называется паутинник фиолетовый. Порталу Grynas.lt о нем уже рассказывал натуралист Дейвидас Макавичюс.

Он просил ни в коем случае не рвать эти грибы, полюбоваться ими и оставить в покое, поскольку это редкие грибы. Кроме того, они не отличаются особенно ценными пищевыми качествами.

"Это ярко-фиолетовый гриб. Ножка у самой почвы расширяется. Этот гриб содержит больше железа, чем другие виды грибов", – сказал он.

Макавичюс заметил, что этот гриб неядовит, но и к числу съедобных его не относят. Кроме того, бывают и ядовитые виды грибов этого рода. Паутинник фиолетовый растет в августе-октябре, чаще всего встречается в лиственных лесах.

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