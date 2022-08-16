Министр обороны: Литва должна подготовиться к дислокации военных союзников

После принятого в июне решения увеличить дислоцируемые в Литве силы до единицы бригады уже осенью в Рукле обоснуется элемент управления передовой бригады НАТО, сообщил министр обороны Арвидас Анушаускас.

"Немецкие военные уже были в Литве, осмотрели. Так что осенью будет элемент управления передовой бригады", – сказал во вторник А. Анушаускас радио ЛРТ, добавив, что элемент намерен обосноваться в Рукле.

Критике же, что Литва не готова принять бригаду, министр не склонен придавать большого значения, хотя и признает, что подготовка к принятию бригады могла быть начата раньше.

"Критика больше внутренняя. Это вещи внутренней политической борьбы, мы начали говорить о бригаде четыре месяца назад, решение принято полтора месяца назад, а критики говорят, что мы не подготовились к приему за эти три месяца. Это странно, если не смешно (...) поскольку многие вещи - логистические, строительные, оборудование складов - мы должны были сделать намного раньше и были планы, были возможности, но бюджет не увеличивали. И это не было сделано, а бригада не может быть без обеспечения, без складов для боеприпасов", – сказал А. Анушаускас.

"Литва должна всестороннее подготовиться и к дислокации своих сил в Литве, и к дислокации союзников", – подчеркнул министр.

В конце июня лидеры стран НАТО на встрече Альянса в Мадриде подтвердили намерение дислоцировать на восточном фланге, включая Литву, силы до единиц размером с бригаду, напоминает ЭЛЬТА. Германия сообщила о намерении дислоцировать в Литве больше военных для укрепления восточного фланга НАТО, граничащего с Россией.

А. Анушаукас и другие представители Литвы говорили, что в полном составе бригада союзников в стране могла бы появиться примерно в 2027 году. Для подготовки инфраструктуры, по словам главы оборонного ведомства, потребуется 0,5 млрд. евро.

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