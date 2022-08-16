Министр обороны: в августе в Литве ожидается 5 учебных курсов для украинских военных

Литва в августе начнет проведение пяти учебных курсов для украинских военных, заявил министр обороны Арвидас Анушаускас во вторник радио LRT.

Министр подчеркнул, что подготовка специалистов для использования современного оружия повышает его эффективность, поэтому выполняет очень важную роль в современной войне и помогает Украине эффективно защищаться от агрессора - России.

"Поэтому мы хотим подчеркнуть эту помощь в обучении специалистов - не вообще с нуля, а именно специалистов и их квалификацию для конкретного вооружения, которое используют как украинцы, так и литовская армия", - отметил А. Анушаусас.

Обучение специалисты пройдут в Литве. Литва также посылает инструкторов в Великобританию.

Ранее Министерство обороны сообщало, что за 6 месяцев российской войны в Украине в Литве прошли обучение почти 150 военных из этой страны.

Также министр добавил, что две недели назад Литва отправила в Украину военную технику.

"В данном случае мы опережаем другие страны таким последовательными поставками. Ни один раз в три или шесть месяцев, но последовательно, практически каждый месяц идут поставки", - заявил А. Анушаускас.

Он отметил, что общая сумма литовской помощи Украине может составить в целом "до 130 млн евро".

Литва передала Украина военные грузовики, внедорожники для работ по разминированию, противовоздушное и противотанковое оружие, минометы и другую военную помощь.

Обсуждаются дальнейшие военные поставки Украине, ускорение таких поставок возможно, если союзники согласятся на замену вооружения новым.

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