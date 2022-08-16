Коронавирус в Литве: 182 новых случая и 2 смерти

За минувшие сутки в Литве выявлено 182 новых случая заражения COVID-19, два человека скончались, показывают обнародованные во вторник данные Департамента статистики.

Впервые заразились 157 человек, повторно - 24, в третий раз - 1.

По последним данным, в больницах проходят лечение 145 пациента, из них 10 - в реанимации.

За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. человек вырос и составил 538,7 случая. Доля положительных тестов за последние семь дней немного повысилась и составила 52,5%.

В начале февраля за сутки устанавливалось более 14 тыс. случаев заражения. Хотя бы один раз коронавирусом в стране заразилось более 1,2 млн человек.

В Литве как минимум одной дозой вакцины от коронавируса привиты 69,9% жителей.

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