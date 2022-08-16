В Каунасе полиция преследовала BMW: звучали выстрелы, автомобиль съехал в кювет

Департамент полиции информирует, что в Каунасе полиция преследовала нетрезвого водителя. Выяснилось, что пришлось даже применить служебное оружие.

По предварительным данным, 15 августа, в 3 ч., в Каунасе, на проспекте Саванорю, требованиям полиции остановиться не подчинился водитель автомобиля BMW 320, который помчался вперед на большой скорости, подвергая опасности других участников движения.

Во время преследования нарушителя на ул. Клебонишкю служебные автомобили заблокировали путь беглецу, однако он, попытался объехать кордон, подвергнув опасности полицейских, поэтому пришлось применить служебное оружие Glock 19, были сделаны три выстрела в сторону автомобиля.

В тот же день около 3.26 ч., в Каунасском районе, около деревни Зацишяй автомобиль BMW съехал в кювет. Во время задержания нетрезвый (1,61 промилле) водитель (1997 г.р.) оказал сопротивление полиции. Он был задержан.

Ведется расследование.

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