Карбаускис считает, что третий этап либерализации рынка электроэнергии должен быть приостановлен

Председатель Союза крестьян и зеленых Литвы (СКЗЛ) Рамунас Карбаускис считает, что третий этап либерализации рынка электроэнергии должен быть приостановлен.

По словам политика, процесс, который по действующему порядку продлится до середины декабря, необходимо отсрочить, поскольку на рынке нет возможностей для появления новых поставщиков дешевой электроэнергии. Большую часть его в настоящее время составляют компании капитала трех стран Балтии – литовская Ignitis (около 70 проц. всего рынка), латвийская Elektrum Lietuva и эстонская Enefit (обе примерно по 8 проц.).

"Приостановить и анализировать положение. Сегодня на рынке работают три государственные компании (...) я не вижу никаких перспектив, что может быть иначе, если не будут приняты серьезные меры по содействию появлению новых производителей дешевой, зеленой электроэнергии", - Žinių radijas сказал Р. Карбаускис.

По словам Р. Карбаускиса, рынок поставщиков электроэнергии неконкурентоспособен, поскольку в Литве недостаточно местного производства электроэнергии.

"Нет генерирования, нет производителей. Чем их будет больше, тем дешевле будет электроэнергия", - сказал лидер "аграриев".

По словам председателя СКЗЛ, ответственные учреждения должны пересмотреть политику развития сетей передачи и накопления электроэнергии. Р. Карбаускис подчеркнул, что, поскольку Министерство энергетики обещает через несколько лет иметь большое количество мощностей возобновляемой энергии, вероятно, в Литве будет нехватка мощностей сетей передачи электроэнергии.

"Следует провести анализ и определенный аудит текущей ситуации – как сетей, так и возможностей. У нас в Литве есть огромные возможности – Литва наконец может выйти из порочного круга, когда она зависела от энергоносителей России, Беларуси и других стран, и сама стать экспортером. Но мы должны полностью изменить подход к генерированию электроэнергии", - рассуждал он.

"Власть должна думать о том, как без каких-либо субсидий, дополнительных пособий передавать потребителю дешевую электроэнергию", - добавил политик.

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