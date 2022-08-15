Сообщение о происшествии поступило в понедельник в 13.29 по номеру экстренных служб 112.
Сообщается, что легковая машина и мотоцикл столкнулись в Утянском районе, недалеко от села Ясоняй. Есть раненые.
В отделе полиции сообщили, что автомобиль Ford, которым управлял мужчина (1952 г.р.), столкнулся с мотоциклом Honda, которым управлял мужчина (1977 г.р.).
В результате ДТП погиб водитель мотоцикла.
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