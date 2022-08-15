В столице загорелась квартира: сильно обгоревший мужчина скончался по дороге в больницу

В воскресенье спасательные службы выехали на сообщение о крупном пожаре в Вильнюсе.

Сообщается, что в воскресенье около 14.40 в квартире мужчины (1960 г.р.) в Вильнюсе, на ул. Карклену начался пожар, в ходе которого сгорела комната, произошло задымление, сильно обгорел хозяин.

Полиция сообщила, что пострадавший был доставлен в больницу в 14.55, однако скончался в машине скорой помощи.

В пожарно-спасательной части сообщили, что загорелась однокомнатная квартира на 5 этаже. 5-й и 6-й этажи были сильно задымлены. Сгорела комната 6х3 м и находившаяся в ней мебель и вещи. Вся квартира была задымлена.

Сильно обгоревшего мужчину вынесли из квартиры и доставили в больницу медики скорой помощи. Эвакуировано 3 человека. Остальные жители ушли сами.

Инцидент расследуется. Причина пожара устанавливается. Начато расследование для установления причины смерти.

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