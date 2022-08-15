Грядущий отопительный сезон может быть намного дороже: ударит по кошельку не только вильнюсцев

Хоть пока и радует жара, но говорят, что сани к зиме нужно готовить летом - некоторые вильнюсцы пока не думают о неизбежном и приближающемся отопительном сезоне. Генадиюс, с которым говорил LNK, сказал: "Я доволен солнцем, хорошей погодой, пока так". Но таких, как он, меньшинство, другие говорят, что следуют прогнозам экспертов и ощущают тревогу.

Согласно LNK, некоторые уже перепланируют семейный бюджет, начиная с сегодняшнего дня затягивать пояса потуже.

"Страшно, я не знаю, что будет, но будет так, как будет. Мы ничего не изменим, будет копить", — говорит женщина из Вильнюса.

"Есть мысли о том, как организовать финансы семьи, чтобы пережить эту зиму", — сказала еще одна опрошенная женщина из Вильнюса.

"Я приехал из Беларуси, там цены ниже, потому что у нас диктатура. Поэтому, хоть цены здесь и выше, но меня устраивает", — сказал парень.

Прошлый отопительный сезон был рекордно дорогим, и ничего хорошего специалисты не обещают и сейчас. Понятно, что счета за отопление в этом году увеличатся, но насколько – вопрос открытый. Говорят, что цены в Вильнюсе могут вырасти от 10 до 30 процентов.

"Один большой дополнительный риск, которого не было в прошлом отопительном сезоне, — это топливо в целом: хватит ли Европе газа. Есть дополнительные вопросы, рассмотрение альтернатив, таких как сжигание мазута", — сказал Адомас Бужинскас, заместитель директора администрации Вильнюсского городского самоуправления.

Сжигание мазута, которое считается спорным из-за возможного загрязнения, должно снизить цены.

"Я очень рад, что можно будет контролировать цены в крупных самоуправлениях – Клайпеде, Вильнюсе, Шяуляй, Паневежисе, – где будет сжигаться мазут. Конечно, нам это может нравиться или не нравиться, но срок, в течение которого мы будем сжигать мазут, невелик", — сказал министр энергетики Дайнюс Крейвис.

Один из возможных вариантов – купить мазут в Польше. Вильнюсские тепловые сети (ВТС) также говорят о тысячных инвестициях, которые потребуются для оборудования.

"Сумма инвестиций ориентировочно колеблется в пределах 700-800 тысяч евро", — комментирует руководитель ВТС ​​Геримантас Баканас.

Однако прогнозировать окончательную цену он не решается.

"Очень сложно ответить на этот вопрос. Во-первых, да, сегодня мы видим признаки того, что цены на биотопливо, похоже, растут. Естественно, это будет иметь какое-то влияние. С другой стороны, цены на мазут, как мы видим сейчас, не колеблются и достаточно адекватные", - сказал Г. Баканас.

Некоторые политики и эксперты видят выход в более широком использовании биотоплива.

"Биотопливо — это вид топлива, который находится в компетенции нашей страны. И я думаю, что правительство должно добиваться согласия на этот отопительный сезон", - сказал эксперт по энергетике Римантас Забараускас.

Некоторые политики говорят о государственных лесах и региональных парках, где срубленные деревья, по их словам, оставляют гнить.

"Биотопливо сегодня стоит в четыре раза дороже, чем год назад. Государственные учреждения должны вмешаться в ситуацию. Наши деньги гниют в лесу вместо того, чтобы перерабатываться и использоваться для производства биотоплива, и мы все платили бы меньше", - заявил депутат, социал-демократ Альгирдас Сисас.

Если цена на биотопливо не изменится, рост цен почувствует не только столица, но и другие муниципалитеты, зависящие от биотоплива.

"Сейчас энергетическая ситуация такая, что есть аномалия, и если импорт из Беларуси прекратился, то и экспорт можно регулировать соответствующим образом. Участники рынка хотят получать прибыль всегда. В кризисные периоды есть игроки рынка, которые очень хорошо зарабатывают, я не думаю, что поставщики или производители биотоплива являются исключением", — говорит Р. Забараускас.

Министр говорит, что есть договоренность.

"С коммунальными предприятиями было четко согласовано, что в ближайшее время они поставят на рынок большее количество биотоплива. А в среднесрочной перспективе завод приобретет необходимое оборудование, чтобы иметь возможность самостоятельно готовить биотопливо и таким образом поможет амортизировать высокие цены на биотопливо на рынке", — прокомментировал Д. Крейвис.

Социал-демократ Кястутис Вилкаускас считает, что снижение налогового бремени также помогло бы пережить зиму.

"Думаю, нужно принять какие-то меры со ставкой НДС", — говорит он.

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