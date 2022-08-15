Жители Литвы подсчитывают разницу между "биржевой" и "гарантированной" ценой на электроэнергию: кто в выигрыше?

Ряд потребителей электроэнергии, выбравших план независимого поставщика с привязкой к биржевой цене, были разочарованы своими счетами за июль и считают, что гарантированное снабжение могло обойтись для них дешевле. Однако поставщики, ответившие на запрос Delfi, объясняют, что такой расчет ошибочен.

Представляем объяснения поставщиков и комментарии потребителей ниже, но можем резюмировать контекст ситуации следующим образом:

Июльский счет за гарантированные поставки рассчитывается путем добавления 25-процентной наценки к июньской рыночной цене. В то время июльский счет плана с биржевой ценой рассчитывается с использованием июльской рыночной цены, которая выросла на 37 процентов по сравнению с июнем.

Учитывая, что гарантированная цена поставки "запаздывает" на месяц, уже ясно, что счета этих клиентов за август будут очень высокими.

Читатели Delfi прокомментировали ситуацию с полученными счетами (имена изменены, редакции известны, все цены/счета указаны с государственной компенсацией 9 центов, если не указано иное - ред.).

Марина выбрала план, завязанный на ценах биржи, в конце июня. За июль, потребив примерно 190 кВтч в одной часовой зоне, она получила счет на 76 евро. В случае гарантированной поставки за июль - если сравнивать именно с июлем - она ​​получила бы счет на 66 евро. Ее ставка была 39 центов. Гарантированная ставка в июле составляет 34,1 цента.

"Я консультировалась с экономистами, следила за биржевыми котировками и анализировала счета друзей, относящихся к первому этапу. Потому и решила: либо гарантированный, либо биржевой. Я хотела попробовать гарантированную поставку на один месяц и дальше решать, что делать, но все собранные мной данные и мнения аналитиков как будто бы указывали на то, что средняя цена после компенсации не должна превышать 0,24 евро, если выберу биржу", - говорит женщина.

"Счет, который я увидела, был действительно шокирующим, и я была еще больше разочарована тем, что не осталась на гарантированной поставке, которая в июле оказалась дешевле, даже с наценкой, чем независимая", — размышляла она.

Сейчас она также думает о фиксированной цене, но с максимально коротким сроком или бессрочным. В будущем рассматривает возможность аренды или установки солнечной электростанции.

"Зимой, когда мы используем в два раза больше электроэнергии, счет действительно может вызвать финансовые трудности. Поэтому я все же вижу цель приобрести в будущем собственную солнечную электростанцию", — рассказала Марина.

Эгле говорит, что чувствует себя обманутой: "Мне нужно было остаться на гарантийной или выбрать фиксированную цену на несколько лет. Но все обещали "лучшую" рыночную цену".

В ее случае потребление с другим поставщиком составило 200 кВтч в одной часовой зоне с тарифом в 38 центов. Счет был 76 евро. Гарантийная поставка обошлась бы в 68 евро.

Возмущений по поводу счетов в социальных сетях стало больше.

Мы обратились к поставщикам, работающим на рынке, некоторые согласились объяснить свой подход более подробно.

"Глядя на июльские счета наших клиентов, почти в каждом случае гарантийная поставка была дороже, чем выбранный биржевой план. Потому что цена гарантированной поставки рассчитывается с применением 25-процентной составляющей рыночной цены, а так как услуги поставщика часто составляют до 8 процентов от общего тарифа, разница между этими ценами всегда будет около 20 процентов", — говорит Мантас Каваляускас, руководитель отдела разработки продуктов Elektrum Lietuva.

По его словам, в любом случае компания в настоящее время не рекомендует своим клиентам выбирать тарифный план, цена которого завязана на бирже.

Директор Perlas Energija Вилюс Юрайтис подчеркивает, что цена гарантированной поставки рассчитывается исходя из биржевой цены прошлого месяца, а не текущего. А цены на биржевые планы независимых поставщиков рассчитываются на основе текущего, так что задержка составляет один месяц.

"Таким образом, потребители гарантированной поставки оплачивали июльскую электроэнергию по июньским биржевым ценам, а потребители нашего тарифного плана оплачивали июльскую электроэнергию по июльским ценам. На бирже электроэнергии цена в июне была намного ниже, чем в июле, так что не увидим реальной ситуации, сравнивая таким образом", - говорит В. Юрайтис.

По его словам, следует сравнивать июльские счета гарантированного снабжения, которые были рассчитаны по июньским ценам на бирже, с июньскими счетами клиентов, которые также были рассчитаны по июньским ценам на бирже.

Он привел цены, по которым компания поставляла электроэнергию потребителям биржевых планов без автоматизированного учета: в июне до компенсации цена составляла 36 центов за кВтч, а в июле – 47,2 цента за кВтч до компенсации и 38,2 цента за кВтч после компенсации.

Если сравнить, как предложено, последние цены июльского биржевого плана с ценами гарантированного предложения августа (которые рассчитаны именно по цене июльской биржи), то мы увидим, что гарантированная поставка будет дороже - 55,5 центов за кВтч до компенсации и 46,5 центов за кВтч после компенсации.

Представитель Ignitis Лаура Беганскене также подчеркивает, что цена гарантированной поставки на июль рассчитывается на основе средней биржевой цены за предыдущий месяц и к ней добавляется коэффициент 1,25. Независимые поставщики взимают обменный курс за текущий (в данном случае июль) месяц для планов, связанных с биржей.

В конце июня госучреждения также дали советы потребителям, в том числе рекомендовали выбрать договор с фиксированной ценой с максимально коротким сроком действия.

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