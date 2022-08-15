Такого количества продаж новых квартир за последние 10 лет еще не было: это повлияет на цены

Жители перестали покупать новое жилье, отмечают аналитики рынка недвижимости. По их словам, это связано с резким ростом цен на жилье и отсутствием предложения. Утверждается, что если такие тенденции сохранятся, вскоре мы можем увидеть более выраженные изменения цен на недвижимость, сообщает LNK.

"В июле в Вильнюсе, можно сказать, было пусто. Если раньше в Вильнюсе продавалось 400-500 квартир в месяц, то в июле было продано только 60", - сказал Мартинас Жибуда, заместитель генерального директора EIKA.

По оценкам аналитиков, в июле новых квартир было продано на 86% меньше, чем за тот же период прошлого года. Всего в Вильнюсе было куплено 79 квартир, в Каунасе – 45, в Клайпеде – только 9 квартир в новостройках.

"Того количества продаж, которое у нас было в июле, не было за все последние 10 лет, кроме апреля 2020 года, когда началась пандемия", - сказал председатель правления Hanner Арвидас Авулис.

Продажи квартир находятся почти на рекордно низком уровне из-за низкого предложения.

"В 2019 году мы говорили о 5000 новых квартир в домах новой постройки в качестве предложения, поэтому по той же методике, только в этом году, включая коттеджный сегмент, чуть больше 3500 единиц жилья", — сказал руководитель отдела инвестиций и анализа Inreal Томас Совиюс Квайницкас.

Однако на покупателей больше всего влияют цены на недвижимость, которые являются самыми высокими в истории.

Цена квадратного метра новой квартиры в Вильнюсе – 3,1 тыс. евро, в Каунасе – 1,7 тыс. евро.

"Некоторые опасаются более быстрого роста процентных ставок, отопительного сезона, непонятно, как будет разворачиваться война, много неопределенности", — пояснил эксперт рынка недвижимости Арнольдас Антанавичюс.

Сделки с еще не проданными квартирами также отменяется.

"Это не очень выраженное явление. В последние месяцы это происходило в пределах 20-30 квартир", - сказал Т. С. Квайницкас.

Предполагается, что жители не совсем перестали покупать дома, они просто откладывают эти покупки на какое-то время, либо выбирают более дешевые дома старой постройки.

"Моя версия — покупатели ушли на вторичный рынок и покупают квартиры не у застройщиков, а у людей. С февраля, с начала войны в Украине, рынок вторичного жилья вырос где-то на 10 процентов", - сказал М. Жибуда.

Снижение продаж жилья новой постройки означает для покупателей только одно – чаша весов склоняется в их пользу.

"Это уже дает некоторую выгоду потенциальным покупателям, и я думаю, что осенью мы сможем увидеть некоторые акции.

Поначалу застройщики не спешат снижать цены, но могут начаться такие акции, когда дарят парковку или бытовую технику", — сказал А. Антанавичюс.

Таким разговорам вторят и застройщики. Снижение продаж означает, что мы, наконец, возвращаемся к нормальной жизни после пика. Но получат ли покупатели выгоду с этого - сомнительно.

"Боюсь, что большинство покупателей скажут, что покупать нечего - и это еще не рынок покупателя. Но ожидать его можно будет примерно через полгода, когда проекты сдвинутся", — предсказал М. Жибуда.

По мнению аналитиков, если рынок новых квартир быстро не восстановится, цена может упасть.

"Если продажи не возобновятся, то можно ожидать более реальных изменений цен в сторону понижения, что будет выгодно и покупателям", - сказал А. Антанавичюс.

"Я не думаю, что есть много причин для падения цен на жилье, потому что, как я уже говорил, цены на строительные работы продолжают расти", - сказал А. Авулис.

Сейчас жители могут выбирать из почти 3200 жилых помещений новой постройки на первичном рынке, что примерно на 200 больше, чем месяц назад.

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