Цена на один и тот же товар в разных магазинах той же сети может быть разной

То же самое сливочное масло в магазинах той же сети может иметь разные цены, утверждают эксперты. По их словам, разница может составлять и 10%. Эту информацию не отрицают и сами представители магазинов. Утверждается, что на цену влияет несколько моментов, сами торговцы на эту тему не дают подробных комментариев.

Представитель Pricer.lt Пятрас Чепкаускас сказал, что разница в ценах в пределах магазинов одной сети возможна.

"Все зависит от политики сети, а некоторые эту политику постоянно меняют. Чаще всего товары дороже в маленьких магазинах в центре города, где аренда дороже", – сказал он.

Эксперт заметил, что в таких случаях не все зависит от места, просто ценами управляют с помощью определенного ассортимента.

"Просто, например, в центре в маленьких магазинах не бывает самых дешевых товаров. Оставляют самые дорогие, так прибыль бывает больше", – пояснил Чепкаускас.

Однако, по его словам, более дорогое сливочное масло в Ниде, чем в Рокишкисе - это ни для кого не секрет.

"Влиять могут и расходы на транспортировку, расстояние до базы, уровень достатка жителей в конкретном регионе, например, в Ниде он один, а в Шедуве - другой, там у людей денег меньше. Раньше на курортах даже были сезонные цены, они были выше, чем в других магазинах. Я имею в виду, такие курорты, как Паланга, Швянтои. В среднем эта разница составляет около 10%", – заметил он.

Пресс-секретарь Norfa Дарюс Рилишкис сказал, что в их сети на самом деле цены зависят от места положения магазина. Эта разница, по его словам, небольшая - несколько центов. "Такая ценовая политика", – сказал он.

Эту информацию подтвердила и пресс-секретарь сети Rimi Lietuva Габриэле Шеренене, заметив, что цены отличаются в магазинах формата Express.

Она также назвала такие причины разницы цен, как распродажи или специальные скидки в конкретном магазине.

Представитель сети Iki Вайда Будрене также подтвердила, что в разных магазинах цены могут немного отличаться.

"В небольших магазинах IKI Express в центрах городов другой ассортимент, это помогает быстро купить самое необходимое", – сказала она.

Представитель сети Maximа Эрнеста Дапкене сказала, что в их магазинах разницы в ценах нет, ценовая политика национальная - во всех магазинах цены одинаковые за исключением распродаж в конкретном магазине.

Представитель Lidl Lietuva Лина Скерсите также сказала, что во всех магазинах их сети цены одинаковые.

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