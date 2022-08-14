Pfizer и Moderna, шенген и россияне, засуха и Илон Маск. Евродайджест: главные события недели

На рассмотрение властей Евросоюза официально внесли предложение о запрете на въезд россиян (спойлер: далеко не все страны однозначно "за"), Еврокомиссия реорганизует поставки вакцины от Moderna и собирается одобрить усовершенствованную версию препарата от Pfizer и BioNTech, SpaceX может стать партнером Европейского космического агентства вместо "Роскосмоса", а судоходство и сельское хозяйство оказалось под угрозой из-за обмеления крупнейших рек. Delfi рассказывает о главных европейских новостях за прошедшую неделю.

Евросоюз официально рассмотрит запрет на выдачу виз россиянам

Что случилось? Как сообщил в среду официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт, проект такого решения "внесен некоторыми странами в ЕС и тем самым находится на повестке". В МИД Германии отметили, что предложение включает запрет на выдачу шенгенских и национальных виз не только для туристов, но и для журналистов, оппозиционных российских политиков и даже родственников граждан ЕС. Сообщается, что возможное введение визовых санкций в отношении всех обладателей российских паспортов рассмотрят в конце августа, когда в Праге соберутся министры иностранных дел стран, входящих в Евросоюз.

Что это значит? Вопрос о запрете россиянам на въезд в Европу стали активно обсуждать после интервью Владимира Зеленского изданию The Washington Post, в котором президент Украины предложил также аннулировать уже выданные визы и выслать владельцев российских паспортов с территории Евросоюза. На этой неделе Эстония объявила, что с 18 августа перестанет (за редкими исключениями) пускать в страну россиян, которым ранее выдала визы; при этом владельцы, например, испанского или финского шенгена смогут (по крайней мере, пока что) пройти границу без каких-либо проблем.

Решение полностью запретить выдачу виз россиянам уже поддержали Латвия, Литва и председательствующая сейчас в Евросоюзе Чехия. Премьер-министр Финляндии Санна Марин ранее говорила, что поездки российских туристов в Европу "несправедливы" на фоне войны в Украине, однако подчеркивала, что в парламенте и правительстве страны продолжается дискуссия по этому вопросу. В правительстве Швеции допустили введение подобного запрета, если такое решение примут на общеевропейском уровне, но подчеркнули, что оно может иметь негативные последствия. В свою очередь, канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что ему "трудно согласиться" с этой инициативой. Официальный представитель МИД Германии назвала дискуссию о запрете "очень гипотетической", а Еврокомиссия еще в конце июля подчеркивала, что его невозможно принять на уровне всего Евросоюза.

Из-за засухи в Европе не только горят леса, но и мельчают реки — это угрожает и экологии, и экономике



Что случилось? В июле и начале августа власти стран Западной и Южной Европы были обеспокоены крупными лесными пожарами, из-за которых пришлось эвакуировать десятки тысяч человек. Хотя пожары продолжаются и сейчас, европейцев стала заботить и сопутствующая проблема — по данным Европейского центра по наблюдению за засухой (European Drought Observatory), угроза недостатка влаги в почве нависла над 63% территории ЕС и Великобритании. Часть рек и водохранилищ полностью или частично высохли (фотографии из разных стран опубликовала в специальной подборке "Медуза"), а уровень воды в Рейне, одной из главных судоходных артерий континента, в районе Кельна опустился ниже метровой отметки — как пишет Deutsche Welle, это "очень низкий, но еще не рекордно низкий показатель".

Что это значит? Из-за обмеления Рейна, соединяющего крупные промышленные центры в Германии с портами в Роттердаме и Антверпене, судоходство по реке уже было частично ограничено — теперь некоторые корабли, чтобы они не сели на мель, загружают лишь на четверть от максимально возможного объема. Уровень воды в крупнейшей итальянской реке По ниже нормального на 2 метра — из-за этого страдают и фермеры, уже предупредившие, что урожай риса в этом году может сократиться более чем вдвое. Во Франции снизили активность одного из реакторов на местной АЭС — его стало невозможно охлаждать из-за повышения температуры в реке Гаронне. Сообщения о проблемах, связанных с пересыханием рек и нехваткой воды, поступают также из Испании, Швейцарии, Нидерландов, Бельгии и других стран.

Еврокомиссия подписала новое соглашение с Moderna и готовится одобрить обновленную вакцину от Pfizer



Что случилось? На этой неделе европейские власти продолжили готовиться к новой волне коронавируса, которую ожидают уже осенью. Так, Еврокомиссия достигла соглашения с Moderna об изменении графика поставок: часть доз поступит не в августе-сентябре, а ближе к зиме, чтобы обеспечить их более рациональное расходование во время роста числа заболевших. Также стороны договорились о покупке 15 млн бустерных доз и условились, что в случае появления у производителя вакцин, адаптированных к новейшим вариантам Covid-19 и одобренных к применению, они будут поставляться по уже заключенным контрактам вместо произведенных ранее.

В среду, 10 августа, Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) заявило, что в ближайшее время намерено одобрить обновленную вакцину от Pfizer и BioNTech, адаптированную к быстро распространяющимся по континенту подвариантам коронавируса BA.4 и BA.5. По словам представителя EMA, это произойдет "вскоре после" одобрения двух других доработанных вакцин от Pfizer/BioNTech и Moderna, которые нацелены, в том числе, и на более ранний подвариант BA.1.

Что это значит? По данным Европейского центра по профилактике и контролю заболеваний (ECDC), сейчас уровень заражения коронавирусом в Евросоюзе "остается высоким", хотя и снижается в последние три недели. Исключение — страны Восточной Европы (в том числе Латвия) с недостаточным уровнем вакцинации. Как заявила еврокомиссар по вопросам здравоохранения и безопасности пищевых продуктов Стелла Кириакидес, европейские власти готовы оказать всем членам ЕС помощь с покупкой и организацией прививочной кампании — именно для этого и подписываются соглашения вроде договора с Moderna. Также Еврокомиссия расширяет и "портфель" вакцин, доступных в Европе — недавно они заключили контракт на покупку препарата от компании HIPRA, который будет реализован в случае одобрения EMA.

Евросоюз рассматривает возможность сотрудничества с компанией SpaceX



Что случилось? Как сообщает Reuters, Европейское космическое агентство (ESA) начало предварительные переговоры с принадлежащей Илону Маску компанией SpaceX. Если обсуждения закончатся успешно, ESA сможет использовать частные ракеты-носители для отправки в космос своих спутников. Также Евросоюз рассматривает в качестве новых партнеров Японию и Индию. При этом глава Европейского космического агентства Йозеф Ашбахер отметил, что SpaceX — "наиболее оперативный" из "двух с половиной вариантов", которые сейчас рассматривает ESA.

Что это значит? До недавнего времени ESA использовала для доставки на орбиту своих спутников российские ракеты "Союз", однако после начала войны в Украине продолжение сотрудничества в космической отрасли стало невозможным. В Европе и ранее разрабатывали замену "Союзу" — Ariane 6 — однако начало ее эксплуатации пока что откладывается. Альтернативой российской ракеты может стать Falcon 9 от SpaceX Илона Маска (как подчеркивают в ESA — временно, до старта полетов Ariane 6). При этом, как подчеркнул глава агентства Ашбахер, сотрудничество с Россией по МКС "номинально" продолжается: "Мы зависим друг от друга. Нравится нам это или нет, но у нас нет выбора". Также руководитель ESA усомнился, что "Роскосмос", ранее заявивший о скором выходе из проекта, действительно оперативно покинет Международную космическую станцию.

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