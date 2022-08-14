В августе с вильнюсских улиц принудительно вывезут 50 автомобилей список

Вильнюсский муниципалитет призывает владельцев неэксплуатируемых и оставленных без присмотра транспортных средств как можно скорее позаботиться о них, в противном случае их принудительно вывезут из мест общего пользования. Такие машины не только сокращают количество парковочных мест, но и представляют угрозу для окружающей среды.

Муниципалитет информирует о том, что в августе вывезут 50 машин, у которых нет владельцев (или владельцы которых неизвестны) и начнут процедуру их признания бесхозным имуществом. После этого машины перенимает муниципалитет и вывозит на охраняемую площадку до появления владельца или признания судом их бесхозными.

Владельцев этих авто до 22 августа 2022 года убрать автомобили, в противном случае их увезут в принудительном порядке.

BMW SKF300Y Белый ул. Аукштагирё, 22 Антакалнис

Peugeot TVH159 Синий Неменчинское шоссе, 14 Антакалнис

Ford Galaxy HNE149 Синий ул. Керамику, 5 Антакалнис

Volvo Без номера Синий ул. Оланду, 8 Антакалнис

Audi SVG383 Вишневый ул. С.Станявичаус, 106 Фабийонишкес

Audi Без номера Красный ул. Атейтес, 29 Фабийонишкес

Audi Без номера Черный ул. M.Сляжявичаус, 15 Фабийонишкес

Mazda 3 BFK953 Синий ул. Дидлаукё, 92 Фабийонишкес

VW Polo DOE723 Белый Дидлаукё, 86E Фабийонишкес

Audi Без номера Синий ул. Фабийонишкю, 75A Фабийонишкес

VW Golf FBF677 Синий ул. Тайкос, 162 Юстинишкес

VW Passat Без номера Синий ул. Тайкос, 69A Юстинишкес

Audi Без номера Черный ул. Сетино, 8 Каролинишкес

Peugeot Без номера Зеленый ул. В.Мацюлявичаус, 53 Каролинишкес

Peugeot FCT674 Черный ул. Архитекту, 96 Лаздинай

Seat Без номера Синий ул. Пелеос, 2 Науининкай

Opel JSG031 Серый ул. Геологу, 2 Науининкай

Renault FDH641 Серый ул. Геологу, 2 Науининкай

Mercedes-Benz ERN828 Белый ул. Метало, 4 Науининкай

Renault Без номера Синий, ул. Лянку, 24 Науининкай

Opel Astra HGM634 Синий, ул. Кондукторю, 14 Науининкай

Ieco EZG684 Белый ул. С.Даряус и С.Гирено, 84 Науининкай

Ford UTO903 Синий ул. Линксмои, 139 Новая Вильня

Mercedes-Benz MURPM893 Синий ул. Даржялё, 5 Новая Вильня

VW Golf GOE223 Серебристый ул. Лентварё, 7a Панеряй

Ford Без номера Синий пр-т Лайсвес, 82 Пашилайчай

Opel Без номера Фиолетовый ул. Доцишкю, 15 Пашилайчай

Chevrolet T959XT77 Белый ул. Павилноню, 31 Пашилайчай

Audi Без номера Серый ул. Укмергес, 315C Пашилайчай

Audi Без номера Черный ул. Расу, 39 Расу

BMW RDO3ECN Серебристый ул. Сесику, 14 Шешкине

Mercedes-Benz KX64VVA Белый ул. Сесику, 14 Шешкине

Nissan Без номера Синий ул. Укмергес, 198 Шешкине

BMW Без номера Черный ул. Шешкинес, 2 Шешкине

Renault 4149HDR Белый ул. Вяркю, 62 Веркяй

Велосипед Без номера Черный ул. К.Ульвидо, 9 Вяркяй

Peugeot CEB578 Красный ул. Й.Кайрюкшчё, 13 Вяркяй

Rover LMP553 Зеленый ул. Дидлаукё, 11 Вяркяй

Mercedes-Benz Без номера Серебристый ул. Й.Кайрюкшчё, 13 Вяркяй

Hyundai Без номера Серебристый ул. Гележинё Вилко, 5 Вилкпеде

Kia YF09G0H Желтый ул. Скроблу, 19 Вилкпеде

VW Transporter Без номера Белый пр-т Саванорю, 187 Вилкпедес

VW Passat Без номера Синий ул. Жирмуну, 64 Жирмунай

Renault CON249 Серый ул. Й.Кубиляус, 19 Жирмунай

BMW Без номера Синий ул. Жигё, 16 Жирмунай

Chevrolet SM80837 Серый ул. Жирмуну, 149 Жирмунай

Велосипед Без номера Серебристый ул. Жирмуну, 106 Жирмунай

Alfa Romeo WP59VYC Красный ул. Карейвю, 7B Жирмунай

Subaru Без номера Красный ул. Жирмуну, 1B Жирмунай

Ford VE08WUP Черный ул. Улону, 5 Жирмунай

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!