У озера отдыхающие угостили ужа рыбой

Семья ездила на рыбалку в Утенский район и повстречала ужа. Отдыхающие решили угостить его свежей рыбой. Действия ужа никого не оставили равнодушными.

"Мы ловили рыбу недалеко от мостика. Муж достал из сачка рыбешек и положил на землю. Рыбки засверкали на солнце. Смотри, подплывает уж и намеревается выбраться на берег к рыбе. Тогда муж бросил одну рыбешку ближе к ужу. Этот смельчак схватил рыбешку и отполз, чтобы съесть ее", – рассказала Инга Накрушене.

Герпетолог Герардас Пашкявичюс сказал, что рыба составляет немалую часть рациона ужей.

"Очень приятно, что человек сам дал ужу рыбу, я так понимаю, уж ее съел. Ужей к рыбе влечет сильный запах", – рассказал специалист.

На вопрос, сможет ли уж без труда проглотить такую, казалось бы немаленькую рыбу, Пашкявичюс ответил, что проблем не будет, поскольку у змей челюсти устроены так, что могут заглатывать и крупную добычу.

Žaltys ėda žuvį Foto: Ingos Nakrušienės nuotr.

"Ужи не жуют, а проглатывают пищу, она попадает сразу в желудок. Сытую змею можно вычислить по раздутому телу", – сказал специалист.

Пашкявичюс сказал, что эту рыбу уж будет переваривать неделю.

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