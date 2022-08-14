Информация поступила 14 августа, в 11.13 ч.
Сообщалось, что в Вильнюсе, на перекрестке Неменчинского шоссе и ул. Сваёню, столкнулись два легковых автомобиля. Есть пострадавшие.
Полиция информировала, что столкнулся VW каршеринговой компании CityBee с BMW.
Пострадали два человека (пассажир одного автомобиля и водитель другого). Обоих пострадавших доставили в больницу.
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