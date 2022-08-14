Серьезное ДТП в Вильнюсе: столкнулись два автомобиля, пострадавших увезли в больницу

По Единому номеру 112 сообщили о серьезном ДТП в Вильнюсе.

Информация поступила 14 августа, в 11.13 ч.

Сообщалось, что в Вильнюсе, на перекрестке Неменчинского шоссе и ул. Сваёню, столкнулись два легковых автомобиля. Есть пострадавшие.

Полиция информировала, что столкнулся VW каршеринговой компании CityBee с BMW.

Пострадали два человека (пассажир одного автомобиля и водитель другого). Обоих пострадавших доставили в больницу.

Foto: Facebook

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