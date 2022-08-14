На один день в Вильнюсе закроют проспект Конституциёс: по нему промчится болид F-1

ru.DELFI.lt

Спустя 12 лет Литву снова посетит команда Oracle Red Bull Racing – 3 сентября в Вильнюсе, на проспекте Конституциёс, будет представлена формула Oracle Red Bull Racing, которой будет управлять австриец Патрик Фризахер, пишет madeinvilnius.lt.