Сообщение о ДТП поступило в 22.19 ч.
В Укмергском районе, в старостве Пабайскаса, на дороге 231, около деревни Вайткунай, автомобиль сбил мужчину.
По предварительным данным, от удара разбилось ветровое стекло и пострадавший упал в салон.
Вильнюсская полиция информировала, что пострадавшего увезли в больницу. О его состоянии пока неизвестно.
Водитель авто был трезвым.
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