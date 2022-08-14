Жуткое происшествие в Укмергском районе: сбитый мужчина через ветровое стекло упал в салон авто

По Единому номеру помощи сообщили о жутком ДТП в Укмергском районе.

Сообщение о ДТП поступило в 22.19 ч.

В Укмергском районе, в старостве Пабайскаса, на дороге 231, около деревни Вайткунай, автомобиль сбил мужчину.

По предварительным данным, от удара разбилось ветровое стекло и пострадавший упал в салон.

Вильнюсская полиция информировала, что пострадавшего увезли в больницу. О его состоянии пока неизвестно.

Водитель авто был трезвым.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!