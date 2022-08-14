Жара не отступит, но облачность увеличится, и местами пройдут дожди

В воскресенье днем зона высокого давления сместится на восток, Литва останется в поле ее действия.

На всей территории страны увеличится облачность. На юге облачность будет выше, а на севере и на взморье будет малооблачно.

Местами сформируются дождевые облака, возможны небольшие дожди, наибольшая вероятность осадков на юге страны. Вместе с дождем ожидаются грозы. Днем будет 26-31 градус тепла.

В понедельник ночью местами пройдут небольшие дожди. Возможны грозы. Ночью будет 15-20 градусов тепла.

Днем сохранится вероятность осадков, но будет очень тепло. Местами пройдут небольшие дожди с грозами, кое-где возможен шквал, град. Воздух прогреется до 26-31 градуса тепла.

Со вторника возможны небольшие дожди, по-прежнему будет тепло.

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