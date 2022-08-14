Экстремальный прыжок на фестивале в Каркле завершился травмой

На фестивале "Каркле" посетителей ждет не только музыка, но и разные развлечения. Свободное падение с большой высоты – одно из них. Смельчаки прыгают вниз без страховки и опускаются на специальную подушку-батут. Падение длится всего несколько секунд, но эмоций дает немало. Правда, не всем смельчакам повезло.

В субботу вечером это развлечение испробовала одна компания друзей. Большинство из них прыгнули удачно, но одному юноше потребовалась помощь врачей.

Он спрыгнул вниз, но не встал. Когда люди поняли, что что-то не так, они вызвали скорую. Юноша лежал на батуте, был в сознании, но по лицу было видно, что он испытывает сильную боль. Пока не пришли врачи, юноше не разрешили вставать, чтобы избежать осложнений.

Врачи попросили юношу пошевелить конечностями. Потом ему разрешили, не спеша встать, и сопроводили в карету скорой помощи.

По словам очевидцев, врачи осмотрели его и через 10 минут отпустили.

Очевидцы сказали, что батут казался немного сдутым, а юноша упал на голову.

Позже ситуация повторилась. К зоне развлечений снова спешили врачи, на этот раз с носилками, однако молодой человек встал сам, а зрители аплодировали ему.

Delfi обратился за комментарием к работникам этого аттракциона, но они ничего комментировать не стали.

Важно отметить, что каждого смельчака перед прыжком предупреждают о важности соблюдения техники безопасности, например, человек должен быть трезвым (клиентов проверяют на трезвость). Кроме того, перед прыжком люди соглашаются, что в случае получения травм ответственность лежит на них самих.

Как выглядит развлечение можно увидеть на видео:

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