В Молетском районе женщина обнаружила в пруду тело утонувшей матери

Полиция сообщает, что в водоемах утонули две женщины.

12 августа, в 12.41 ч., в Молетском районе, в деревне Кайрёняй в пруду было обнаружено тело женщины (1942 г.р.) без внешних следов насилия.

Департамент пожарной безопасности и спасения сообщает, что поступила информация о том , что женщина увидела в пруду тело своей матери. Утопленница находилась в 1 м от берега. Женщина была мертва. Выясняется причина смерти.

В 17.07 ч., того же дня, в деревне Сангруда, на ул. Саулес, в пруду обнаружили тело женщины (1949 г.р.) без внешних следов насилия.

Ведется расследование.

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