Паланга: дети на пляже все еще справляют малую нужду на песке

Вполне серьезно. И главное – прямо у вас на глазах. Я видела, как мамы рукой выкапывают ямку, а ребенок справляет в нее нужду, потом мама ямку закапывает. Потом приходите вы на это место, ложитесь на песок в надежде, что природа способна к самоочищению. Вернее, наивно ничего не подозревая, думаете, что солнце и вода справляются с таким литовским явлением, и вы наслаждаетесь чистой природой.

Но не спешите разочаровываться в нашей Паланге – здесь так хорошо, что даже такие детские проделки не испортят впечатление. Надо заметить, что дети - наше зеркальное отражение. Вы будете возражать - какое-такое отражение, вы в песок не мочитесь. Ради бога, имею в виду всех, всем вместе надо пересмотреть свою позицию.

Ну, а сейчас, после дозы негатива о Паланге, читайте о ее совершенствах.

Правда, я надеюсь, что скоро о негативе в Паланге забудем,я искренне надеюсь, что смогу поспособствовать тому, что этот советский рак, советское наследие будет изжито. Какое? А такое - постоянное самоуничижение, самобичевание и унижение всего, что есть у нас хорошее и доброе. Унижение за то, что наше, "литовское", а не "импортное"

Фу, эта Паланга для отморозков, кто туда может ехать! Я совершила ошибку, поехав в Палангу – сообщила об этом.

Реакция последовала мгновенная: "Фу, там полно отморозков".

Другая реакция тоже была необнадеживающей: "Я слышал, что...". Ну, слышал человек, что где-то в Италии дешевле, и конечно - в тыыыыысячи раз лучше. Слышите? Он слышал! Знать он не знает, но достаточно того, что он слышал.

Все мы слышали, что там дорого, много отморозков, что... И эта песня без конца, из года в год.

Когда мы поймем и перестанем вредить себе? Чем, спрашиваете вы? Все очень просто.

За 15 лет отдыхаю в Паланге второй раз. Это даже не отдых, заскочила на несколько дней. Меня просто трясло, ведь такое мнение сформировали об этом курорте. Постарались, чтобы я "зная", как там все плохо, не ездила туда.

Мне не хотелось отдыхать там, где звучит русская музыка, где подают плохую еду и деревня ходит по улице Йонаса Басанавичюса. Не хотелось и все.

Ведь всезнающий литовец, который никуда не ездит сам, докладывает мне, что в Турции, вот в Турции все почти даром и таааак хорошо! Вот я и ездила в Турцию. Не было там мне хорошо, так, чтобы дух захватило ничто не понравилось, но ведь не ехать в Палангу - дело чести!

Кстати, когда я писала статью, друг из Америки спросил, есть ли в туалетах кафе теплая вода и мыло, чтобы вымыть руки, и это была не шутка. Вы понимаете?!

Этот негативный имидж сформирован, он не покидает наши головы, значит, многие люди будут выбирать некачественные турции, вместо того, чтобы оставлять свои деньги на родине. Ради нашего блага.

Поэтому еще раз – не надо мочиться в песок. Если вы не легендарный "отморозок" или воспитывающая такого его мать. Тогда эта статья не для вас. Извините.

Паланга сверкает. Светкает туалетами. Сверкает чистотой. Чистыми тротуарами. Красивыми цветами. Сияет туалетами. О, я уже это говорила? Видите, все еще не могу поверить, их полно, на каждом шагу, они чистые, красивые, цивилизованные, потому что... Ими пользуются цивилизованные люди, - вы и я.

Такие мамочки отморозков, о которых я писала в начале статьи, это прошлое, с которым, я искренне верю, мы скоро расстанемся, очерчивая границы терпимости.

ведь это происходит на нашем курорте, в нашей стране, можно сказать - в нашем доме.

Главное, договориться о неприемлемых для нас нормах поведения.

О еде в Паланге и кафе писать не буду – это скучно. К тому же есть немало экспертов в этой сфере. Я иронизирую? Естественно.

И о еде. В дорогие места не ходила, интересовало, что может себе позволить отдыхающий с кошельком средней толщины. Вот мое поверхностное мнение – дорого и не очень вкусно. Но я жива, значит, что-то ела в эти дни.

Теперь об украинцах, которых все так хотели. Иду в магазин Rimi. Уважаемые владельцы магазинов Rimi, или ответственные люди – это для вас! О для нас, значит - для всех. То, что вы устраиваете на работу украинцев – прекрасно. Даже очень. Но. "Добрый день" посреди литовского магазина меня очень неприятно настраивает. ОЧЕНЬ неприятно.

Для меня не составило труда выучить слова "Слава Україні" и "Разом до перемоги". Не составило труда выучить и другие украинские слова.

"Я - украинка", - нагло в глаза мне заявляет кассир, я теряюсь. Именно нагло.

Ну, а если бы мне хотя бы laba diena сказали? Лучше бы я об этом не просила. Получила свое laba diena. Меня обслужили так, как в страшные советские времена в пустом мясном отделе. Я не успела сложить покупки, как другому покупателю велели пройти вперед. Отойти сложно, поскольку Rimi в центре Паланги малюсенький, а покупателей тьма.

О чем я? О желании и уважении.

Другому работающему там украинцу тоже не до нашего laba diena.

Но, смотрите, уважаемые украинцы, если удалось мне, получится и у вас, это важно для того, чтобы уютно было всем.

Я, мы все понимаем, понимаем, что происходит, как вы здесь оказались.

Но продавец, кассир, уборщица, швея - вы выполняете функции, а они неотъемлемы от обязанностей. В моей стране принято здороваться. И в моей стране говорят laba diena (лаба диена).

Добрый день говорят те, кто ни вам, ни нам добра не желает. И не будут желать.

Ну, а в целом Паланга - нечто нереальное. Прекрасная природа, атмосфера, вежливые люди, Паланга всех нас делает лучше. Она позволяет нам немного быть самими собой, освобождает настоящее "я". Это место, где хорошо.

Толерантность не пустой звук, это образ жизни. Здесь не сигналят машины, когда едешь на велосипеде. Здесь есть место для всех.

Здесь дорого. Да, достаточно, сказала бы даже очень. Но Паланга нас учит. Чистоте, порядку. Тому, как должен выглядеть город, у которого есть хозяин.

Как должны обслуживать в кафе, где официанты вежливые и услужливые.

Город, где кассир в Maxima обойдет все кассы самообслуживания и найдет, кто может одолжить дисконтную карту Ačiū, чтобы сделать мне скидку на книги.

Но главное – Паланга нас учит тому, что если что-то хочешь получить, за это надо платить. Платить надо за все.

Учит капитализму - платить, значит можешь требовать. Качественных услуг, отдыха, а этого на курорте достаточно. Заработай, отложи и сможешь заплатить.

Как во всем цивилизованном мире. Не нравится, хочешь бесплатно? Не беда. Слышала, что у соседа в Беларуси (почти) даром раздают паспорта.

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