Самое популярное поместье в Литве не будет принимать туристов из России

Владельцы Пакруойского поместья - самого большого из сохранившихся в странах Балтии поместий, которое является наиболее популярным туристическим объектом в стране - решили – с 12 августа не принимать туристов из России, говорится в сообщении поместья.

Этот туристический объект, находящийся на севере Литвы, ежегодно посещают несколько сот тысяч туристов со всей Европы, особенно много туристов приезжает из Латвии. Поместье находится недалеко от границы с Латвией, рядом с Via Baltica, соединяющей Варшаву с Таллином и рядом с популярным среди российских туристов Рундальским дворцом.

Несмотря на то, что Литва в начале войны в Украине приняла принципиальное решение не выдавать визы россиянам, Пакруойское поместье отмечает и то, что ограничения могут ввести культурные, туристические объекты Литвы, а также гостиницы, рестораны, государственные и частные организации. Представитель Пакруойского поместья Гедрюс Климкявичюс сказал: "мы не хотим, чтобы россияне наслаждались созданными нами ценностями, пользовались красотой и узнавали историю, которая была в прошлом и которую мы создаем каждый день".

"Пока одни наслаждаются поездками, отдыхом и развлечениями в Литве, их соотечественники взрывают, убивают и уничтожают не только жителей Украины, но и культурные ценности этой страны. Нам не нужны кровавые деньги российских туристов", – сказал Климкявичюс.

В этом решении есть и исключения. Посетить Пакруойское поместье смогут те граждане России, которые смогут доказать, что они пострадали от путинского режима и получили вид на жительство в ЕС.

Пакруойское поместье – не только самый большой из сохранившихся в Литве комплексов, но и одно из 18 самых привлекательных туристических мест в Европе, литовский "Объект туризма года в 2018, 2019, 2021", там ежегодно проходят уникальные фестивали цветов и света, там восстанавливают опыт и мгновения жизни в поместьях в период с начала XIX до начала XX в.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!