Цены растут, клиентов становится меньше: для части предпринимателей эта ситуация – настоящая трагедия

Годовая инфляция в Литве достигла новых высот – рост цен на товары и услуги продолжается. По предварительным данным Государственного агентства данных, в июле годовая инфляция составила 20,8%, это самый большой скачок цен в стране за последние 26 лет. Разные опросы показывают, что из-за роста цен экономить начала почти половина жителей, меняются привычки жителей, пишет Jūsų Panevėžys.

Директор паневежского кафе Arena Lafa Сандра Урбонене сказала, что цены у них поднялись раньше, недавно подорожали только обеды дня.

"Мы как можно дольше стараемся сохранять прежние цены, но на прошлой неделе мы были вынуждены их поднять. И подняли их не настолько, насколько требовалось на самом деле. Мы не можем сильно поднимать цены, хотя сырье для нас подорожало на 100%. Факт один – если бы мы на столько подняли цены, у нас не осталось бы клиентов", – заметила она.

По ее словам, жители остро реагируют на рост цен.

"Подняв цены на обеды дня, мы почувствовали сокращение числа клиентов. Ушли даже постоянные", – заметила Урбонене, сказав, что финансовое положение ее кафе сейчас трагическое.

"Нет никакой стабильности, каждый день получаем разные счета, цены растут. Кроме того, люди радуются хорошей погоде, а мы не очень рады. Клиенты уезжают в другие города, едут отдыхать туда или за границу, тратят деньги там. Сейчас сложное время, трагедия – цены растут, людей нет", – сказала директор кафе.

Директор кафе Kavalierius Юстинас Далинда сказал, что в последнее время кафе цены не поднимало (они выросли с начала года). Например, латте в кафе стоило 1,90 евро, а сейчас 2,20 евро (подорожало молоко).

"Мы боимся, что покупательная способность у людей уменьшится, поэтому мы хотим оставаться доступными, но мы не говорим, что кофе не подорожает в будущем", – сказал он. Блюда подорожали на 15%.

"Очень подорожали продукты: лосось, яйца, молоко. Подорожало и электричество, а на кухне много электрической техники. Выбора не было", – сказал Далинда.

По его словам, пока клиенты приходят, их меньше не стало.

"Не было и комментариев. Может два человека из множества заметили, что цены выросли. А сейчас мы готовим даже больше, чем тогда, когда цены были ниже", – сказал Далинда.

Дорожают и услуги в сфере красоты. Цены приходится поднимать, поскольку поставщики повышают цены на свои товары, дорожает электричество, но пока не наблюдается резкого снижения числа клиентов. Напротив, специалисты радуются хорошей прибыли летом, но будущее их беспокоит.

Директор паневежского салона красоты Ievos grožio studijа Ева Жюкайте-Дамашявичене сказала, что сейчас клиентов много. Приходят и эмигранты, приезжающие на лето в отпуск.

"Мы немного повысили цены на некоторые услуги, поскольку выросли налоги, цены на продукты и средства. Пришлось увеличить цены на процедуры, незначительно – на 1-2 евро, на некоторые на 5 евро, но клиентов это не отпугнуло. Я думаю, люди смирились с ростом цен, понимают, что иначе невозможно", – сказала она, заметив, что летом всегда бывает много работы, спад клиентов наблюдается в начале осени.

Одна из работниц салона сказала, что клиентки постоянно мигрируют из салона в салон в поисках более дешевых услуг, поэтому сильно повышать цены, например, маникюрщицы опасаются.

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