Коронавирус в Литве: 1482 новых случая, скончался один человек

За минувшие сутки в Литве выявлено 1482 новых случая заражения COVID-19, скончался один человек, показывают обнародованные в субботу данные Департамента статистики.

Впервые заразились 1093 человека, повторно - 368, в третий раз - 21. По словам министра здравоохранения Арунаса Дулькиса, в больницах количество больных стабильное - 130-140, из них 5-10 - в реанимации.

За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 000 человек вырос и составил 603 случая. Среднее количество заболевших за семь дней составляет 1203 человека в сутки.

В начале февраля за сутки устанавливалось более 14 000 случаев заражения.

Хотя бы один раз коронавирусом в стране заразилось более 1 200 279 человек.

В Литве как минимум одной дозой вакцины от коронавируса привиты 69,9% жителей.

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