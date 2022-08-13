Где можно отпраздновать Успение Богородицы в Вильнюсе? список мест

Успение Богородицы в Литве отмечают 15 августа (в язычестве это день, когда отмечали окончание жатвы).

Это день прощания с летом и благодарения Земли за урожай. В этот день в языческие времена, как в Сочельник и на Пасху вся семья собиралась за одним столом и проводит время вместе.

В Литве это выходной день, поэтому в Вильнюсе и его окрестностях проводят много разных мероприятий.

В отделении Ботанического сада в парке Вингис

Участники мероприятия смогут заварить травяной чай, узнать много нового о лекарственных растениях от ботаника Живиле Лаздаускайте. Ждет также встреча с путешественником Витарасом Радзявичюсом, который угостит желающих рагу.

Детей также ждут различные развлечения.

Время проведения мероприятия - 15 августа с 15 до 19 часов.

Ярмарка и Успение в Тракай

В тракайском храме Явления Пресвятой Девы Марии состоится служба (а 10 до 12 ч.), во время которой будут освещать цветы, пшеницу, полевые травы. После службы по улицам Тракай пройдет традиционное шествие (с 12 ч.), во время которого будут нести украшенную икону Божией Матери Трокской, бросать цветы.

После шествия ждет ярмарка (с 10 до 19 ч.).

Службы в День Успения пройдут и в вильнюсских храмах

Во всех храмах во время служб будут освещать урожай и травы.

Бесплатные экскурсии "Летние цветы"

Наши предки в этот день благодарили Землю за ее милость и дары. Это был праздник изобилия, цветения и урожая. Люди считали, что те, кто не придет на праздник, могут не рассчитывать на хороший урожай. Если хотите позаботиться о своем благосостоянии в следующем году – 15 августа вспоминайте традиции этого праздника вместе с Vivid Vilnius на бесплатной экскурсии "Летние цветы".

Время проведения 15 августа в 11:00 и 13:00 ч.

Марафон 2022

Праздник успения объединяет людей, он становится не только церковным, но и общественным праздником. Раньше верили, что те, кто не отмечает этот день будет бедным, несчастным, одиноким.

Поэтому в этот день проводят забег, чтобы бегуны любители весело отпраздновали этот праздник.

Парк Вингис, около эстрады, старт в 9 ч.

Vartai + TAS

15 августа, в 20 ч. состоится в KKC концерт "День Успения Святой Богородицы с группами Vartai и TAS".

Ярмарка Св. Рокаса в Барейкишкес

Музей Владислава Сырокомли 14 августа приглашает на ярмарку Св. Рокаса. Во время мероприятия можно купить травы и осветить их 15 августа в рукайняйском храме.

Св. Рокас - покровитель провизоров, врачей, садоводов, фермеров, больниц и заключенных, его также считают покровителем домашних животных.

Время проведения мероприятия с 11 до 14 ч.

Семейный праздник в Кальвяляй

15 августа староство Кальвяляй по традиции приглашает на праздник. Он начнется в 10 ч. со службы в храме, на которой освятят урожай, травы, пшеницу. В 11 ч. начнется праздник на местной площади.

Спортивный праздник в Калвишкес

15 августа в 12 ч. в Калвишкес (на детской площадке на ул. Шило) состоится спортивный праздник "Занимайся спортом и будь здоров".

Ждет массовая зарядка, перетягивание каната и др. состязания, включая игры в шашки и шахматы.

Победителей состязаний ждут призы. Возраст участников неограничен.

Праздник в Литовском музее народного быта

Старинные усадьбы Литовского музея народного быта – самое подходящее место для проведения такого праздника! Музей будет открыт с 12:00 ч.!

Ждет интересная программа.

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