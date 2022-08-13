Каждый пятый вильнюсец выступает за запрет на въезд в Старый город

Недавно редакция портала MadeinVilnius.lt провела опрос, который показал, что каждый пятый вильнюсец выступает за запрет на въезд в Старый город. Опрос был проведен после того, как муниципалитет поделился своими планами оборудовать там 19 радаров.

Большая часть респондентов не одобряет установку радаров в Старом городе. 417 участников опроса - 38,65% - выступили против этого. Были и те, кто одобряет такое решение - их 21,96%.

Каждый пятый житель сказал, что хотел бы, чтобы въезд в Старый город был полностью закрыт, а 9,82% сказали, что для них этот вопрос неактуален.



Напомним, что муниципалитет сообщил, что в Старом городе установят 19 радаров.

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