В молетском озере обнаружено необычное существо: специалист рассказал, кто это

Лето - время купания в озерах, однако некоторые существа, увиденные в воде, могут отбить всякое желание заходить в воду. Ева, отдыхавшая у одного из молетских озер, заметила в воде крупное существо неизвестного вида. "Я сначала подумала, что это пиявка, но вижу - у него клешни и ножки", - рассказала она. Выяснилось, что это характерный, но редкий озерный житель, которого иногда можно увидеть и на берегу.

Натуралист Дейвидас Макавичюс сказал, что это личинка малого водолюба, которая достигает крупных размеров, поскольку и сам малый водолюб - один из самых крупных жуков в Литве.

"Многие путают водолюбов с плавунцами, но плавунцы - хищники, а водолюбы - растительноядны. Водолюб - встречается нечасто", – сказал натуралист.

По его словам, малый водолюб не все время проводит в воде, а вот его личинка переживает там весь цикл метаморфоза.

"Малый водолюб может перелетать из одного водоема в другой. Он может жить и на суше, он не все время находится в воде. Да и личинку иногда можно увидеть на берегу, правда весь цикл превращения проходит именно в водоеме", – сказал Макавичюс, заметив, что ни жук, ни личинка опасности для людей не представляют.

Он рекомендует просто оставлять таких неизвестных существ в покое, не трогать их. Если они существуют в природе, значит, они нужны.

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