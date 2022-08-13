Депутат предлагает парламенту "омолодить" Литву

Молодым человеком предлагается считать лиц в возрасте 14-35 лет, а не до 29 лет включительно, как сейчас. Соответствующую поправку к Закону об основах молодежной политики предложил член парламентской фракции Движения либералов Андрюс Багдонас.

"Возраст, определяющий молодого человека, является по сути социальным соглашением. Мы в Литве договорились считать молодежью лиц до 29 лет включительно и при этом молодой семьей по закону считается такая, в которой один из ее членов в возрасте до 36 лет. Такие семьи, например, могут воспользоваться помощью государства, приобретая первое жилье. Повысив действующую сейчас возрастную границу, до которой мы считаем людей молодыми, мы бы предоставили больше возможностей молодым взрослым получить государственную льготу при приобретении первого жилья, успешнее интегрироваться в рынок труда, участвовать в программах обмена молодежью, стажировках, волонтерства", – сказал А.Багдонас.

Решение считать молодыми людьми людей в возрасте 14–29 лет было принято в 2003 году. По оценке члена Сейма, спустя почти двадцать лет молодые люди изменились.

"Статистически молодые люди в Литве женятся, создают семьи, принимают решение растить детей или приобрести собственное жилье значительно позже, чем несколько десятилетий назад. В 1991 г. средний возраст вступающих в брак в Литве составлял 22 года, сейчас в этой статистике превалируют люди в возрасте 30 лет и старше. Поэтому одновременно должно меняться и правовое регламентирование молодежной политики", – считает А.Багдонас.

Ожидается, что с повышением верхней границы возраста молодого человека до 35 лет эти лица будут успешнее интегрироваться в рынок труда, пользуясь программами Службы занятости при Минтруда и соцзащиты, начнут самостоятельную деятельность, активнее будут пользоваться льготами государства при приобретении первого жилья, включаться в политику обмена молодежью, программы стажировки.

В государствах Евросоюза существуют различные нижние и верхние границы определения возраста молодежи. Нижняя возрастная граница в большинстве стран-членов составляет 12–16 лет, верхняя 24–35 лет. Возрастная границы старше 35 лет существует в таких странах как Греция, Кипр, Румыния или Украина.

В соответствии с Законом об основах молодежной политики молодежью в Литве считаются лица в возрасте с 14 до 29 лет (включительно).

Однако определение молодого человека в правовых актах Литвы неоднозначно. Так, при приобретении или аренде жилья молодой семьей по закону считается семья, в которой возраст каждого из супругов или лиц, заключивших договор регистрированного партнерства, до 36 лет, а также семья, в которой мать или отец, опекун одни растят одного или больше детей или детей, которым установлена постоянная опека, также до 36 лет.

В Службе же занятости при Минтруда и соцзащиты мерами помощи могут воспользоваться молодые люди до 29 лет. Например, субсидия для поддержки самозанятости может быть выделена, если место работы себе учреждает безработный в возрасте до 29 лет.

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