МИД Литвы направил Беларуси ноту протеста в связи с приостановкой работы литовской школы

Министерство иностранных дел (МИД) Литвы в пятницу выразило протест в связи с приостановкой деятельности литовской школы в Беларуси.

Министерство указывает, что направило в посольство Беларуси в Вильнюсе официальную ноту, в которой выражается "протест против действий белорусских властей, направленных на закрытие литовской средней школы в Пелесе, которая содержится Литовским государством".

"Эти действия являются продолжением целенаправленной деятельности белорусских властей по ликвидации литуанистического образования в Беларуси и нарушают двусторонние соглашения между Литвой и Беларусью, а также международные конвенции, устанавливающие право представителей национальных меньшинств на обучение на родном языке", — указывает МИД.

Должностные лица Инспекции государственного пожарного надзора Беларуси, посетившие в четверг литовскую среднюю школу Пелесы, обнаружили возможные нарушения и приостановили ее деятельность.

"Нам известно, что вчера сотрудники пожарной инспекции посетили и зафиксировали возможные нарушения в средней школе Пелесы. Внесено предложение приостановить деятельность школы до устранения выявленных недостатков. Обращаем внимание, что во время предыдущих посещений должностные лица таких недостатков не обнаружили", — сообщило литовское Министерство образования, науки и спорта в пятницу.

Помимо прочего, Беларусь, приняв изменения в свой Кодекс об образовании, с 1 сентября этого года больше не будет обеспечивать обучение на литовском языке в литовских школах, расположенных в деревнях Римдзюны и Пелеса.

До сих пор в соседнем государстве действовали четыре школы национальных меньшинств – две польские и две литовские.

Средняя школа в Пелесе, действующая с 1992 года, построена на средства Литвы и полностью содержится ею. Литва обещает продолжать финансирование этого учреждения.

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