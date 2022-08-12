Цены на бензин и дизельное топливо в Литве почти сравнялись

В последнюю неделю, 1-8 августа, средние цены на бензин и дизель снизились во всех сравниваемых странах. Средняя цена на бензин больше всего снизилась в Польше (0,08 евро/л или 5,0 проц.), меньше всего в Латвии (0,02 евро/л или 1,2 проц.). Цена дизеля больше всего снизилась в Эстонии (0,09 евро/л или 5,2 проц.), меньше всего – в Польше (0,04 евро/л или 1,9 проц.), указывает Литовское агентство энергетики (ЛАЭ) в обзоре цен на горючее в Балтийских странах, Польше и Германии.

Как отмечается в сообщении ЛАЭ, уже седьмую неделю подряд (с 20 июня до 8 августа) средние цены на горючее в Литве снижаются и являются самыми низкими среди Балтийских стран: за этот период бензин подешевел на 0,28 евро/л, дизель – на 0,23 евро/л.

Средняя цена бензина в Балтийских странах (1,78–1,93 евро/л) выше средней цены бензина в Германии (1,76 евро/л).

В Литве средняя цена бензина по-прежнему выше цены дизель, но разница очень малая – 0,007 евро/л (на 8 августа.) Такая небольшая разница (0,01–0,02 евро/л) сохраняется с начала июля. Но базовые (розничные) цены на горючее (данные „Orlen Lietuva“) – имеют противоположные тенденции – розничная цена бензина меньше, чем дизеля.

Базовые (розничные) цены на горючее в Литве за этот период (06-20 – 08-08) снизились: базовая цена бензина (данные „Orlen Lietuva“) – 0,31 евро/л, дизель – 0,33 евро/л.

В Литве средние издержки продажи бензина из-за быстро растущих его базовых (розничных) цен в мае снизились и составили 0,04 евро/л. В июне средние издержки продажи составили 0,13 евро/л (как в январе-апреле), в июле расходы выросли – 0,172 евро/л. В августе средние издержки продажи безнина выросли до 0,181 евро/л.

Средние издержки продажи дизеля в мае-июне уменьшались и составили соответственно 0,10 евро/л и 0,07 евро/л – были меньше средних издержек продажи в январе-апреле (0,13 евро/л). В июле средние издержки продажи дизеля выросли и составили 0,147 евро/л. Август похож на июль – 0,149 евро/л.

Цены на сырьевую нефть 1 – 8 августа снизились: „Brent“ подешевел на 2,6 доллара США за баррель, нефть „Urals“ – на 2,1 доллара США за баррель.

8 августа цена нефти „Brent“ – 103,5 JAV доллара за баррель. Такие цены, как отмечают в обзоре специалисты ЛАЭ, были 28 февраля этого года. Цена нефти „Urals“ – 74,4 доллара США за баррель. Такие цены были 23 декабря 2021 г.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!